14 Temmuz 2020 Salı 14:33 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:44

Özellikle son yıllarda PKK'nın geçmişte bu yana yuvalandığı en önemli noktalardan biri olan Şırnak'ta çok başarılı operasyonlar gerçekleştirilyordu. Dün itibariyle başlatılan operasyonda Cudi Dağı hedef alındı.

15 Temmuz'da hain darbe girişiminde 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım nedeniyle operasyona Yıldırım-1 adı verildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Ersoy operasyonla ilgili şunları söyledi:

"Cudi Dağı'ndan başlayaran adına herhangi bir şekilde terörle anılan hassas noktalarda operasyonlarımız devam edecek. Cudi, Gabar aklınıza neresi gelirse vatandaşımızın özgürce dolaşmadığı hiçbir alan kalmayıncaya kadar, bu coğrafya içinde tek bir terörist kalmaya kadar mücadelemiz devam edecektir."

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