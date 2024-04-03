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  • Cudi Dağı'nın bulunduğu alan ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi
Güncel

Cudi Dağı'nın bulunduğu alan ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi

Şırnak'ta Cudi Dağı bölgesi, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
Cudi Dağı'nın bulunduğu alan ''özel güvenlik bölgesi'' ilan edildi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Cudi Dağı bölgesinin 4-15 Nisan'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı aktarılan açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

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