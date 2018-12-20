'Çukur' eylemlerine katılan terör örgütü PKK'lı sanığa müebbet hapis

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Fırat Yıldırım ile avukatı katıldı.

Sanık Yıldırım, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, silahlı terör örgütüne katılmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz'ın, TSK'ya ait helikoptere ateş edip etmediğini sorması üzerine sanık Yıldırım, suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, terör örgütünün sözde "öz yönetim" ilan etmesinin ardından sanığın Şırnak'ın Silopi ilçesine giderek, örgüt hiyerarşisine dahil olduğunu, kazılan çukurlarda "nöbet" tuttuğunu ve TSK'ya ait helikoptere ateş ettiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıldırım'a "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Muhabir : Adsız GünebakanYayınlayan : Emine Dalfidan 16:01 20/12/18