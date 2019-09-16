Çukur kaçta başlıyor? Çukur 3. sezon 1. bölüm bu akşam SHOW TV'de!

Çukur kaçta başlıyor? sorusunun yanıtı tüm Çukur takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Çukur 3. sezon 1. bölüm bu akşam SHOW TV'de ekranlara gelecek. Çukur dizisinin yeni sezonu için geri sayım başladı. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş ve Erkan Kolçak Köstendil’in yer aldığı dizinin 3. Sezon fragmanında şok edici gelişmeler yaşanıyor. Ekranların fenomen yapımı Çukur'un yeni sezonunun ilk fragmanında bir akıl hastanesine kapatılan (Aras Bulut İynemli) Yamaç’ın ürkek ve korku dolu halleri izleyenleri etkileyecek. Çukur yeni sezon hakkında tüm detaylar sizlerle...

ÇUKUR KAÇTA BAŞLIYOR?

Çukur 3. sezon 1. bölüm bu akşam SHOW TV'de saat 20:00'da ekranlara gelecek.

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Yamaç'ın akıl hastanesinde içler acısı durumu derinden etkiliyor. Sultan Koçovalı ise Vartolu'ya Sadettin babasını öldüren adamı bulacak. Bana olan can borcunu ödeyecek sözleri dikkat çekiyor.

Cumali ise hapishanede "Benim babamın katili dışarıda elinin kolunu sallayarak gezerken ben burada volta atmayacağım" sözleri etrafı inletiyor. Bu sözler ile birlikte hapiste Koçovalıların kavgası nefesleri kesiyor.

ÇUKUR 2. SEZON 34. BÖLÜM ÖZETİ: FİNAL BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim arabası ile giderken telefonu çalar. Karşısındaki kişi hastaneden aradığını, cezaevi yakınlarında oğlu Akın Koçovalı'nın ölü bulunduğunu söyler. Selim duydukları karşısında şok geçirir. Arabasını kenara çeker ne olduğunu anlamaya çalışır. Kendinden geçmiş bir halde morga gelerek, kendini tanıtır. Akın Koçoval'yı teşhise geldiğini söyler. Görevli onu morga götürü. İçeri girdiğinde masanın üzerinde ceset torbasını görür. Sonunda cesaretini toplayarak ceset torbasını açar. Ancak karşısındaki yüz oğlunun yüzü değildir. Bu sırada diğer tarafta oğlu Akın ona doğru bakmaktadır. Selim oğlunu farketmez. Akın “baba” der. Selim şoke olur. Akın babasının yüzüne bakıp gülümser. Kollarını kaldırır ve “bab” diyerek ona doğru yürü. Selim yaşadığı olayın şoku ile ona bir tokat atar. Akın'a ne yaptığını sorar. Ardından oğluna sarılır.

Akın içeride Yücel'in kendisinin yerine geçen Akın Koçovalı'ya anlattıklarına kulak misafiri olur. Yücel'in Akın'ı kendi yanına çekmek için söyledikleri aklına gelir. Bu arada Yücel Azer ile buluşur. Azer Yücel'e ailesini ve çocukluğundan bahseder. Babasının hapse nasıl düştüğünü, nasıl öldüğünü ve annesinin onları yaşatmak için neler yaptığını anlatır. Yücel de kendi hikayesini anlatarak Azer'e ittifak yapmayı teklif eder. Azer Yücel'e parası olup olmadığını sorar. Yücel olmadığını ancak parası olan birini tanıdığından bahseder. Tam o sırada içeri bir kadın girer.

YAMAÇ'TAN ÇUKUR'UN GENÇLERİNE YÜCEL TALİMATI!

Yamaç, Çukur'un gençlerine Yücel'i bulmak için onlara ihtiyacı olduğunu söyler. Mesele Yücel'i bulmak değil onu kimin koruduğunu anlamaktır. Yamaç, gençlere yapmalarını istediği şeyleri anlatır. Ardından Yücel için, “O Çukur’u İstanbul’da sanıyor ya, İstanbul’un Çukur’da olduğunu öğrenecek!” diyerek gençleri onu ele geçirmek için İstanbul sokaklarına salar. Gençler her yerde Yücel'i aramak ya da izini bulmak için harekete geçer. Yücel evine doğru giderken sokaklardaki Çukur gençlerinden bazılarını görür.