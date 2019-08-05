Sezonunda en çok izlenen diziler arasında yer alan Çukur dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? Çukur yeni sezon oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Dizinin yeni sezonu için heyecanlı bekleyiş devam ederken bir yandan da yeni oyuncularla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Çukur'un yeni bölümleri iple çekiliyor. Çukur yeni sezon hakkında tüm detaylar haberimizde...

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sevilen dizi Çukur’un eylül ayında başlaması bekleniyor. Çukur'un 2. sezonu 17 Eylül 2018 tarihinde başlamıştı.

ÇUKUR YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Hakan: Muhafız' dizisinde Leyla karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, sezonun ilgiyle izlenen 'Çukur' dizisine dahil edilecek.

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Erkan Kolçak Köstendil'in rol aldığı yapımın yeni bölümlerinde oynayacak olan Ayça Ayşin Turan, dizinin finale yakın bölümünde ölümüyle herkesi üzen Sena karakterinin yerine geçecek.

ÇUKUR'A MERO MU GELİYOR?

Yapımcının dizinin müzikleri için son dönemlerde çıkış yakalayan Mero isimli Türk asıllı Alman rap şarkıcı ile anlaştığı, iddialar arasında bulunuyor. Konuyla ilgili dizinin yapımcı kanadından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÇUKUR SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşadı. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yarattı.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde oldu. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltti.

Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükledi. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandırdı.