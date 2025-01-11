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Çukura düşen araçlarda hasar oluştu! İBB'nin yaptığı yol üçüncü kez çöktü

İSK ekiplerinin Güngören'de çalışma gerçekleştirdiği bir yol üçüncü kez çöktü. Vatandaşlar yola kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken çukura düşen araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

AA11 Ocak 2025 Cumartesi 17:41 - Güncelleme:
Çukura düşen araçlarda hasar oluştu! İBB'nin yaptığı yol üçüncü kez çöktü
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Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde daha önce 2 kez çöken yolda bugün sabah saatlerinde yeniden çökme meydana geldi.

Çevredeki vatandaşlar yolda oluşan çukurun etrafına kaldırım taşı koyarak önlem almaya çalıştı.

Bu sırada yoldan geçen bir otomobilin sağ ön lastiği, çökme nedeniyle oluşan çukura girdi.

Otomobil bulunduğu yerden çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Öte yandan, otomobilin lastiğinin çukura girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 26 Kasım'da İSKİ ekiplerinin çalışması sırasında çöken yolda, 24 Aralık'ta yürütülen çalışma esnasında yeniden çökme meydana gelmişti.

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