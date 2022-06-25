Terörden temizlenen Çukurca gençlik festivallerine ev sahipliği yapıyor

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Foto Safari ve Doğa Sporları Festivali kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.

Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen törende katılan Ersoy, ülkenin, milletin bu günleri görebilmesi için ağır bedellerin ödediğini söyledi.

Yıllardır dağlara taşlara hasret kaldıklarını, bu güzel nimetlerin tadını çıkarmaktan mahrum bırakıldıklarını belirten Ersoy, "Şükürler olsun. Ödediğimiz bunca bedelden sonra, döktüğümüz gözyaşlarından, çektiğimiz acılardan sonra devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla yürüttüğü olağanüstü fedakarlık ve gayretle, yürüttüğümüz operasyonlarımızla milletimizin, yöre halkının bize olan inancı ve güveniyle bölgemizde net bir şekilde huzur ve güven ortamını tesis ettik." diye konuştu.

- "MÜCADELEMİZİ HEP BİRLİKTE SÜRDÜRECEĞİZ"

Gelinen noktaya hep birlikte sahip çıkacaklarını aktaran Ersoy, çocukların sporcu, fotoğrafçı olacağını, ellerinin kalem tutacağını dile getirerek yıllardır isteklerinin bu olduğunu vurguladı.

"Bugün karşımızda oturan çocuklarımız spor yapsınlar, okullarına gitsinler, elleri kalem tutsun diye, gelecek hayalleri için mücadele ettik. Onların canı, kanı üzerinden, bu ülke üzerinden hesap yapmak isteyenlere fırsat vermeyelim." diyen Ersoy, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız onların kurbanı olmasınlar. Analarımız onların arkasından ağlamasın istedik. Bugün hep birlikte bunu başardık. Bundan sonra Allah'ın izniyle bu böyle devam edecek. Operasyonlarımızdan, SİHA'larımızdan, İHA'larımızdan rahatsız olanlar olabilir. Çukurca'ya Irak'tan gelip bizim huzurumuzu bozmasınlar, hava şartları müsait olduğunda gelip oradan rastgele roketler sallayıp evlatlarımızın, çocuklarımızın canına kıymasın diye kahraman Mehmetçiklerimizin, vatanımızı beklemek, sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için Çukurca'mızın hemen öbür tarafında yaptıkları operasyonlardan rahatsız olup çıkarılan tezkerelere 'hayır' demek için kampanyalar yürütenler rahatsız olabilir. Biz mutluyuz, huzurluyuz."

Huzurun da güvenin de ne demek olduğunu bölgede bir kez daha yaşayarak gördüklerini ifade eden Ersoy, bu saatten sonra kim rahatsız, mutsuz olursa olsun, hep birlikte bölge halkıyla, gençlerle, çocuklarla kol kola, omuz omuza vererek mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ise kent merkezi ve ilçelerinde yatırım seferberliğinin yaşandığını ifade ederek, kentin artık sportif, kültürel, sanatsal etkinliklerle anıldığını, doğası ve tesisleriyle turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini aktardı.

Kaymakam Hasan Kurt da ilçede gençlerin spor yaparak geleceklerini planlayıp hayaller kurduğunu, festivale katılan fotoğraf tutkunlarının tarihi yapıları, ilçenin gelenek ve kültürünü fotoğrafladığını belirtti.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da terörden temizlenen bölgeyi sporla buluşturmak ve yeni sporcuların yetişmesini sağlamak için çaba sarf ettiklerini anlattı.

Programa kutlama mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ise tüm katılımcılara başarı diledi.

Dereceye girenlere madalya, kupa ve ödüllerinin verildiği törene, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Cankurtaran, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve MHP İl Başkanı Fatih Özbek, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar katıldı.