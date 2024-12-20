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Çukurova Belediyesi şefine silahlı saldırı

Çukurova Belediyesi şefi, belediyede görevli personelin tabancayla ateş açması sonucu yaralandı.

AA20 Aralık 2024 Cuma 12:23 - Güncelleme:
Çukurova Belediyesi şefine silahlı saldırı
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İddiaya göre, Çukurova Belediyesi personeli İbrahim İ, Yüzüncüyıl Mahallesi'ndeki Çukurova Belediyesi Yol Şube Şefliğine giderek şef Orhan A. ile "görev yeri değişikliği" nedeniyle tartıştı.

Tartışma sırasında İbrahim İ, yanında getirdiği tabancayla Orhan A'ya ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Bacağından yaralanan Orhan A, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan İbrahim İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Orhan A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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