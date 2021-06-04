Cuma günü neden önemlidir? Cuma günü ne anlama gelir?

04 Haziran 2021 Cuma 10:50 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 10:50

Cuma gününün önemi, bu mübarek günde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma, İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin adıdır. Cuma suresinde yüce Allah, "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır." buyurmaktadır. Peki Cuma günü ne anlama gelir? Cuma günü neden önemlidir? Ayrıntılar haberimizde...

CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Haftanın en değerli günü cuma günüdür. Peygamberimiz (s.a.s.) cuma gününün faziletini şöyle beyan etmiştir: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır." (Müslim, Cuma, 18)

Cuma, Müslümanların haftalık bayramıdır. Bu itibarla Müslümanlar, perşembe günü akşamdan bu güne hazırlanırlar. Cumaya hazırlık için boy abdesti alırlar, temiz elbise giyerler, güzel koku sürünürler. Bunu Peygamberimizin bir tavsiyesi olarak yerine getirirler. Çünkü Peygamberimiz (s.a.s.); "Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın." (Müslim, Cuma, 2) "Ergen olan her kişinin cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürünmesi gerekir." (Müslim, Cuma, 7) buyurmuştur.

Aynı adı taşıyan surede "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır" buyurulması, Cuma namazının farz kılınmadan önce de günün bu adla anıldığına ve toplantı günü olduğuna işaret etmektedir.

Ayette geçen "el-cumu'ati" kelimesi, "toplamak, bir araya getirmek" anlamına gelen "cem'" kökünden türetilmiş bir isimdir. Müslümanlar öğle saatinde camide toplanıp birlikte cuma namazı kıldıkları için Arapların daha önce "arube" dedikleri haftanın bu gününe "cuma günü" denilmiştir.

İslâm'dan önce haftanın altıncı gününe arûbe denirdi. Bu günün Cuma adını alması bilhassa toplantı günü olmasından kaynaklanmaktadır.

CUMA GÜNÜ NE ANLAMA GELİR?

Cuma, İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır. İslâm'dan önce haftanın altıncı gününe arûbe denirdi... Böylece Cuma, İslamiyet'te büyük değer verilen haftalık toplu ibadetin yapıldığı gün ve o gün ifa edilen ibadetin (namazın) adıdır.

CUMA GÜNÜ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER

Evs İbni Evs (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokca salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur. "

Yine Ebû Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, boş ve mânasız bir iş yapmış olur. "

Yine Ebû Hüreyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v) şöyle buyurdu: "Büyük günahlardan kaçınıldığı sürece, beş vakit namaz ile iki cuma ve iki ramazan, aralarında geçen günahlara keffaret olur. "

Ebû Hüreyre ile İbn Ömer (r.a)'den rivayet edildiğine göre bu iki sahâbî Resûlullah (s.a.v)'in minber üzerinde şöyle buyurduğunu duymuşlardır: "Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. "

İbn Ömer (r.a)'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. "

Ebû Saîd el–Hudrî (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir."

Semüre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. "

Selmân (r.a)'den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "Bir kimse cuma günü boy abdesti alarak elinden geldiğince temizlenir, saçını sakalını yağlayıp tarar veya evindeki güzel kokudan süründükten sonra câmiye gider, fakat orada yan yana oturan iki kimsenin arasını açmaz, sonra Allah Teâlâ'nın kendisine takdir ettiği kadar namaz kılar, daha sonra sesini çıkarmadan imamı dinlerse, o cumadan öteki cumaya kadar olan günahları bağışlanır."