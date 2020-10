02 Ekim 2020 Cuma 12:56 - Güncelleme: 02 Ekim 2020 Cuma 12:56

Cuma günü okunacak sureler nelerdir? Cuma sureleri nelerdir? sorularının yanıtı, duaların kabul olduğu, günahların da 2 kat yazıldığı bu mübarek günde Müslüman vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İslam aleminin mübarek gün olarak saydığı cuma gününde kılınan namazlarda sureler okunur, ardından bol bol dua edilir ve tesbih çekilir. Rivayete göre, 'Her kim cuma günü sela ile ezan arasında cuma suresinin son 3 ayetini 3 defa okursa eline helal para geçer' Peki, Cuma günü hangi sureler okunur? İşte Cuma günü okunacak sureler

CUMA GÜNÜ OKUNACAK SURELER

"Size bir sure haber vereyim mi ki, azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyi etmiştir. O sure Kehf süresidir. Kim cum'a günü bu sûreyi okursa Allah onu öteki cumaya kadar bu sure ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. Yatacağı vakit bu surenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır." (Suyûtî, el-Câmiu's-Sağir, no: 2862)

"Cuma gününde; Yani perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek'at namaz kılıp Fâtiha'dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresi'ni okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar." (Ali el-Müttakî, no: 21356)

CUMA GÜNÜ DUHAN SURESİ OKUMANIN FAZİLETLERİ BÜYÜK

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim cuma gecesi Duhan Suresini, ona inanarak ve onun doğru olduğunu kabul ederek okursa, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır."

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Kim cuma gecesi Duhan Suresini okursa, o, sabaha bağışlanmış olarak ulaşır ve (ahirette) iri gözlü hurilerle evlendirilir!"

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Cuma akşamı Duhan Suresini okuyanın geçmiş günahları bağışlanır."

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde Duhan suresini okuyanın geçmiş günahları affedilir."

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Bir gece içerisinde (bir rivayette ise Cuma gecesinde) Duhan Suresini okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar eder (okuyan kimsenin günahlarının affedilmesi için Allah’a dua ederler)."

• Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim Duhan Suresini Cuma günü yahut gecesi okursa, Allah’u Teala o kimse için cennette bir köşk bina eder."

CUMA GECESİ OKUNACAK SURELER KEHF SURESİ'NİN FAZİLETİ

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. [Tergib]

Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur. [Dare Kutni]

Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir. [Taberani]

Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir. [İsfehani]

Cuma günü gusledenin günahları affolur. [Taberani]

Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur. [İbni Sünni]

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.

Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.

Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.

Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.

Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur.

Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.

Cuma Günü ”YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.

Cuma günü Sabah 'YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen isteğin kabul olur.

Cuma suresi 9-10-11 ayetler

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِذَانُودِيلِلصَّلَاةِمِنيَوْمِالْجُمُعَةِفَاسْعَوْاإِلَىذِكْرِاللَّهِوَذَرُواالْبَيْعَذَلِكُمْخَيْرٌلَّكُمْإِنكُنتُمْتَعْلَمُونَ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

فَإِذَاقُضِيَتِالصَّلَاةُفَانتَشِرُوافِيالْأَرْضِوَابْتَغُوامِنفَضْلِاللَّهِوَاذْكُرُوااللَّهَكَثِيرًالَّعَلَّكُمْتُفْلِحُونَ

Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

وَإِذَارَأَوْاتِجَارَةًأَوْلَهْوًاانفَضُّواإِلَيْهَاوَتَرَكُوكَقَائِمًاقُلْمَاعِندَاللَّهِخَيْرٌمِّنَاللَّهْوِوَمِنَالتِّجَارَةِوَاللَّهُخَيْرُالرَّازِقِينَ

Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn(râzıkîne).

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed, "Cuma gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir Müslüman namazda iken Allah Teâlâ'dan niyaz ile bir şey isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah Teâlâ Hazretleri o kimsenin dileğini verir." buyurdu. (Nevevî, el-Ezkâr, 80; Buhârî, Deavât, 61)