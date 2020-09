25 Eylül 2020 Cuma 11:29 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 11:29

Resimli ve Ayetli cuma mesajları yeni paylaşımlar günün en trend başlıkları arasında yer alıyor. Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Haftanın en hayıtlı günü olarak kabul edilen Cuma gününde Müslümanlar sevdiklerine, eşlerine, dostlarına ve arkadaşalarına Cuma mesajı resimli yeni 2020 Ayetli cuma mesajları gönderiyorlar. Bu özel günde cuma namazı kılmak, dua etmek ve sevdiklerine cuma mesajı atarak güzel dileklerde bulunmak önemlidir. İşte Cuma mesajı resimli yeni 2020! Resimli ve Ayetli cuma mesajları yeni

İslam dünyasında ortak duyguları barındıran cuma günü için Resimli Arapça cuma mesajları yoğun olarak paylaşılıyor. Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. Bu özel ve önemli günü sevdikleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlar Resimli ve Ayetli cuma mesajlarını paylaşmaya başladılar. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip bu mübarek günü sevdikleriyle paylaşmak isteyenler için Cuma mesajı resimli yeni cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte dualı ve Ayetli cuma mesajları

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaSen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön! Fecr Sûresi, 28 Cumanız mübarek olsun.

Bilerek Hakkı batıla karıştırmayın. Hakkı gizlemeyin. (Bakara – 42) Cumanız Mübarek Olsun. Selam ve Dua ile.

Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. ( Enbiya suresi, 87) Cumanız mübarek olsun!

Onlar, Sırf Rab’lerinin rızasını kazanmak için sabreder, namazı tam gerektiği şekilde kılarlar. Kendilerini ihsan ettiğimiz rızıklardan gerek gizli, gerek açık bir tarzda bağışta bulunur ve kötülüğe iyilikle mukabele ederler. İşte Onlardır dünya diyarının güzel akibetini kazananlar. (RA’D 22) Cumanız Mübarek Olsun! Selam ve dua ile!

Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir

(Bakara – 153) Cumanız mübarek olsun. Selam ve dua ile!

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: İçinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Âli İmrân Sûresi, 29 Cumanız Mübarek Olsun

Cuma gününde bir saat vardır ki, Müslüman o saatte namazda Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir. ( Buhari, De avat, 61) Hayırlı cumalar.

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi musibet ve nimetlerle deneriz. Sonunda bize döneceksiniz. (Enbiya – 35) Cumanız mübarek olsun!

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıylaÜstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahmân tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Mülk Sûresi 19 Cumanız Mübarek Olsun

Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab – 41) Hayırlı Cumalar!

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O’na muhtaçtır.O her an yaratma halindedir.” [Rahmân, 55/29] Cumamız Mübarek Olsun Hayırlı Cumalar

Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı nurlu cumalar.

Size bir selam verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. Allah’ın selamı üzerinize olsun, Cumanız mübarek olsun.

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Cumamız Mübarek Olsun | Hayırlı Cumalar

Bismillahirrahmânirrahîm Hiçbir şey hakkında sakın yarın şunu yapacağım deme!Ancak, Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve Umarım Rabbim beni, bundan daha doğru olana ulaştırır de. Kehf Sûresi, Cumanız Mübarek Olsun