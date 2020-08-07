07 Ağustos 2020 Cuma 10:05 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 10:05

Müslümanlar için çok önemli bir yeri olan Cuma mesajları 2020 yeni yazılı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. En güzel hadisli ve resimli cuma mesajlarını sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Cuma gününün Müslümanlarca ayrı bir önemi ve değeri vardır. Bu mübarek günde yapılan ibadetler çok faziletlidir. Sevdiklerinize göndereceğiniz En güzel hadisli ve resimli cuma mesajları 2020 yeni yazılı paylaşımlar ile günün anlam ve önemini hatırlatabilirsiniz. İslam aleminde çok özel bir yeri olan Cuma gününde Cuma mesajları 2020 yeni yazılı gönderiler ile hayırlı cumalar dilekleri paylaşılıyor. İşte En güzel hadisli ve resimli cuma mesajları 2020 yeni yazılı...

CUMA MESAJLARI 2020 YENİ YAZILI

Cuma günü içerisinde öyle bir vakit vardır ki Allah bu vakitte edilen duaları asla geri çevirmez. Cumanız kutlu, dualarınız kabul olsun... Hayırlı cumalar

Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

Rabbim dünyada sağIıkIı, mutIu, huzurIu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçeIerinde oImayı peygamber efendimizin bütün ümetine nasip eyIesin inşAIIah. Amin ve hayırlı cumalar.

Ümit ederiz ki bu mübarek cuma günü, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Cumalar bereket ve kurtuluş günüdür. Hayırlı güzel Cumalar dilerim.

Ne ev sahibiyim bu alemde, Ne de kiracı... Sadece bir ömür misafirim! Geldiğim saat belli, Gideceğim saat belirsiz... Yüreğim kıymet bilene emanet... Gerisi rabbime teslimiyet...! Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar...

Cumamız aşk olsun gönlümüzden geçen en hayırlı dualar kabul olsun. Güzel Cumalar dirim. Yeni güne bismillah cumaya kavuşturana şükürler olsun…

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Dua et, karanlıklar ışık olsun. Şükret, gönlün huzur bulsun. Tövbe et, Mevlam kabul buyursun. Cumamız hayırlara vesile olsun... Hayırlı Cumalar.

İki hayatı imha eden küfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

La ilahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafa’dır sözüm, ihlas-i şerif ile yıkadım yüzüm. Ayet-el kürsü için sen kabul eyle sözüm. Allah’ım cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah. Gönüller duada birleşince Cumalar güzelleşir. HAYIRLI CUMALAR…

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Cuma gününüz mübarek olsun. Allah’ın bize bahşettiği en güzel gününüzü kutlarım.

Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. HAYIRLI CUMALAR…

HADİSLİ CUMA MESAJLARI

"Her doğan, İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra, anne-babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

"Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

'İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

'Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

'İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

'(Mü'min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

"Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır."

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

"Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.'

Hayırlı Cumalar

Hadis-i şerif

"Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah'ın (Kitabında) 'Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.' (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur." (Hadis-i şerif) Hayırlı Cumalar

"Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir." (Hadis-i şerif) Hayırlı Cumalar

"Dua, ibadetin özüdür." (Hadis-i şerif) Cumanız mübarek olsun