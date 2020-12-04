04 Aralık 2020 Cuma 12:16 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 12:16

Cuma namazı farz mı? sorusunun yanıtı bugün camilere gidecek olan müminler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs vaka sayılarının arttığı bu günlerde camilerde Cuma namazı kılamayan pek çok vatandaş, Cuma namazı erkeklere farz mı vacip mi? sorusuna cevap arıyor. Cuma namazı, her cuma günü kılınan İslam dininde farz olan bir namazdır. Diyanet İşleri Başkanlığı salgın hastalık durumunda cuma namazı için fetva verdi. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgi...

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

CUMA NAMAZI ERKEKLERE FARZ MI VACİP Mİ?

Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebu Davud, Tahâret, 130; Beyhaki, es-Sünenü'l-Kübra, III, 245-246) buyurmuştur.

Cuma namazı, akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere farzdır. ... Ancak, köle, kadın, çocuk ve hastaya farz değildir.” (Ebû Dâvûd, Salât, 217; İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, II, 550; Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 246) buyurmuştur.

DİYANET'TEN CUMA NAMAZI AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Cuma namazına ilişkin Twitter hesabından son dakika açıklaması bulundu. 'Bulaşıcı hastalıklara karşı gereken tedbirlerin alınması dinimizin bir gereğidir.' denilen açıklamada, 'Meşru bir mazeretin varlığı, Cuma namazının farziyetini düşürmektedir. Hastalık, şiddetli yağış, aşırı sıcak ve soğuk gibi elverişsiz hava şartları yanında salgın hastalık da kişiye cumanın farz olmasını düşüren bu tür mazeretler kapsamındadır.' ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, 'Bulaşıcı salgın hastalığa yakalananların ve teması' olanların cemaate katılmamaları ve karantina şartlarına riayet etmeleri dinen zorunludur.' denildi.

Cuma Namazının farz olduğu kişi ve haller

1- Erkek olmak, (Kadın ve hünsâya farz değildir.)

2- Hür olmak, (Esir veya hapiste olana farz değildir.)

3- Mukim olmak, (Yola gidene farz değildir.)

4- Sıhhatli olmak, (Namaza gidemeyecek kadar hastaya farz değildir.)

5- Gözleri sağlam olmak, (Âmâya; görmeyene farz değildir.)

6- Ayakları sağlam olmak, (Kötürüme farz değildir.)

7- Namaza gitmeye mâni’ ve gitmemeyi mübah kı- lan bir özrü bulunmamak. (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni’ hâllerdir.)

Cuma Namazının Sıhhatinin Şartı Altıdır:

1- Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir),

2- Emîr veya vekîlinin kıldırması,

3- Öğle namazı vaktinde kılınması,

4- Cemâatin huzûrunda hutbe okumak,

5- İmamdan başka üç kişi bulunmak,

6- Cuma kılınan yer herkese açık olmak.