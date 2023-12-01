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Cuma namazı hakkında skandal sözler! Terör destekçisi HEDEP Eş Başkanı Bakırhan akıl tutulması yaşadı

Terör örgütü PKK'ya desteğiyle bilinen HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, skandal ifadeler kullanarak cuma namazını hedef aldı. Akıl tutulması yaşayan HEDEP Eş Başkanı Bakırhan, 'Halkımız dağılmayın. Namazın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız.' ifadesini kullandı. Bakırhan'ın bu açıklamalarına çevreden tepkiler geldi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 18:55 - Güncelleme:
Cuma namazı hakkında skandal sözler! Terör destekçisi HEDEP Eş Başkanı Bakırhan akıl tutulması yaşadı
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Eski adı HDP olan HEDEP'in Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Hakkâri'de katıldığı bir programda skandal ifadeler kullanarak cuma namazını hedef aldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Hakkari'de partisince düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

CUMA NAMAZINI HEDEF ALDI

Beraberindeki milletvekilleriyle Bulvar Caddesi'nden parti binasına kadar yürüyen Bakırhan, burada toplanan partililere hitaben yaptığı konuşmada, skandal ifadeler kullandı.

Konuşması sırasında ezanın okunmasıyla cuma namazı için dağılmaya başlayan kalabalığa seslenen Bakırhan, "Kıymetli halkımız dağılmayın. Namazın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız." ifadesini kullandı. Akıl tutulması yaşayan Bakırhan'ın bu açıklamalarına çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi.

Bakırhan, programın ardından Yüksekova'ya geçti.

  • terör
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