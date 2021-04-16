Cuma namazı saat kaçta? 16 Nisan 2021 İl il cuma namazı saatleri

16 Nisan 2021 Cuma 12:45 - Güncelleme: 16 Nisan 2021 Cuma 12:45

Cuma namazı saat kaçta? sorusu, camiye gitmek için hazırlık içerisinde olan Müslüman vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 81 ilin İl il cuma namazı saati haberimizdeki imsakiyede yer almaktadır. Cuma namazı, öğle namazının yerine geçmektedir. Cuma'dan sonra yeniden öğle namazını kılmaya gerek yoktur. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma namazı vakitleri haberimizde yer alıyor. İşte İl il cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İslam alemi bir cuma gününe daha erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Ramazan ayına girmiş olmanın vesilesiyle camilerde bu hafta Cuma namazı öncesinde "Şifa Ayı Ramazan" konulu cuma hutbesi okunacak.

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İstanbul Cuma namazı vakti: 13:09

Ankara Cuma namazı vakti: 12:53

İzmir Cuma namazı vakti: 13:16

Antalya Cuma namazı vakti: 13:02

Bursa Cuma namazı vakti: 13:09

Konya Cuma namazı vakti: 12:55

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanife ve İmam Muhammed'e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf'a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü'l-Hümam, Feth, II, 58).

Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevi, el-Mecmû', IV, 487; İbn Kudame, el-Muğni, III, 202-203). Maliki mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşi, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine'ye hicretinden önce Nakiu'l-Hadamat'ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mace, İkametu's-Salat, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus'ab b. Umeyr Medine'de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhari, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhaki, es-Sünenü'l-kübra, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.