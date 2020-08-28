28 Ağustos 2020 Cuma 10:14 - Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:14

İslamiyette cuma namazı da ayrı bir öneme sahiptir. Cuma namazı Müslümanlara kılınması farz olan bir namazdır. Cuma namazı için camiye gidecek olan vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta? sorusunun yanıtını internet ortamında aratıyor. Türkiye'nin 81 ilinde cuma namazı farklı saatlerde gerçekleşecek. Koronavirüs tedbirleriyle camilerde saf tutacak olan vatandaşlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatlerine riayet edecek. 28 Ağustos 2020 İl il Cuma namazı saatleri Diyanet tarafından belirlendi. İşte, 28 Ağustos 2020 İl il Cuma namazı ezan vakitleri...

Cuma namazı saatleri Diyanet namaz saatleri takvimi ile belli oldu. Diğer ilerde olduğu gibi İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde cuma namazı için camilere gidecek olan Müslümanlar, 28 Ağustos cuma namazı saatlerine odaklandı. Bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:10'da, Ankara'da 12:55'te, İzmir'de 13:18'de okunan ezanın ardından kılınacak. İşte, tüm illerin 28 Ağustos cuma namazı saatleri.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 28 Ağustos 'ta namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;

İstanbul: 13:10

Ankara: 12:55

İzmir: 13:18

Bursa: 13:10

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

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CUMA NAMAZINDA İÇ EZAN OKUMANIN HÜKMÜ

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

CUMA NAMAZINA GELMEDEN ÖNCE NELER YAPILMALI?

Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve âdeta bir bayram günü kabul edildiği için, perşembe günü akşamından başlamak üzere maddî ve mânevî temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır.

Bunun yanında, cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardır. Mümin, böyle değerli ve önemli bir günün mânevî havasına girmeli, dua ve tövbesini bu günde saklı olup dua ve tövbelerin kabul edileceği vakit olduğu bildirilen "icâbet saati"ne denk düşürmeye çalışmalı, ayrıca Kur'an okumalı, tezekkür ve tefekkür etmeli, Resûlullah'a salâtü selâm getirmeli ve samimi bir kalp ile yüce Allah'a dua ve istiğfarda bulunmalıdır. Hutbe okunurken konuşmak, cuma vakti alışveriş yapmak ve cuma günü yolculuğa çıkmak gibi yapılması, cuma namazının terkine yol açabileceği endişesiyle hoş karşılanmayan davranışların hükümleri aşağıda ele alınacaktır.