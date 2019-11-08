Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri haberimizde

Cuma, İslâm dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Bugün ayrıca Peygamber Efendimiz (sav)’in doğduğu Mevlid Kandili. Bugün ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar Cuma namazı saat kaçta kılınacak? sorusunun yanıtı merak ediliyorlar. İl il cuma namazı vakitlerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Cuma namazına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul: 12:53

Ankara: 12:37

İzmir: 13:00

Bursa: 12:52

Edirne: 13:03

Eskişehir: 12:47

Samsun: 12:23

Trabzon: 12:10

Hakkari: 11:54

Van: 11:55

Diyarbakır: 12:08

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bu Cuma namazında da inananlar camileri tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekattır sorularına yanıt aradık.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

CUMA NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.