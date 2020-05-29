Cuma namazında maske takmak zorunlu mu? Cuma namazı için camide maske zorunlu mu?

29 Mayıs 2020 Cuma 00:33 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 Cuma 00:33

Türkiye 2 aydan fazla zamandır koronavirüs nedeniyle kapalı olan camilerde belirlenen nokta ve kurallar kapsamında bugün itibarıyla cuma namazını cemaatle kılmaya başlayacak. Kovid tedbirlerinin başladığı günlerden bu yana ilk kez kılınacak olan Cuma namazında 81 ilde uyulması zorunlu olan kurallar belirlendi. Bu kapsamda merak edilenlerden biri de cuma namazına maske ile gitmenin zorunlu olup olmadığı. Peki cuma namazında maske takmak zorunlu mu? Cemaatle cuma namazı kılmak için giden herkese camide maske takmak mecburi mi? İşte cevabı...

CUMA NAMAZINDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Kovid sonrası normalleşme kapsamında hel il ve ilçede valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenerek cuma namazı kılınması uygun bulunan camilerde bugün uzun bir zaman sonra kapılar açılıyor. Kiminde geniş alanlarda sosyal mesafe ile kiminde de avlularda sosyal mesafe ile kılınacak olan cuma namazı için maske takmak da zorunlu.

MASKESİZ CUMA NAMAZINA GİDİLİR Mİ?

Maskesiz cuma namazına giden ya da maskesi olduğu halde kullanmayan cemaatin denetlemelere takılması söz konusu olacak. O nedenle koronavirüs normalleşme tedbirleri kapsamında Cuma namazında camide maske takma zorunluluğuna uyulması bekleniyor.

DAMLACIK İÇİN UYARI

Ayrıca camilerimizde yüksek nidalarla söylenegelmiş tekbirler salavatlar gibi önemli ifadelerin de daha alçak tonlarda, virüsün yayılımını engelleyecek düzeyde olması için de cami imamları uyarılarda bulunacak.

MASKESİZ CAMİYE GİTMENİN CEZASI NE KADAR?

Maske takmanın zorunlu olduğu belirtilirken camiye özel bir ceza rakamı açıklanmadı. Maske denetimine takılan vatandaşlar sokakta maske takmamanın cezasını alacak.