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Cuma okullar yarım gün mü? 31 Aralık 2021 Cuma günü tatil mi?

Cuma günü okula gidecek olan öğreciler, yılın son günü olan 31 Aralık 2021'de yarım gün tatil olup olmayacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 1 Ocak bu sene Cumartesi gününe denk geliyor. Peki Cuma gunu okul var mı? Cuma okullar yarım gün mü? 31 Aralık 2021 Cuma günü tatil mi? İşte detaylar...

30 Aralık 2021 Perşembe 17:24 - Güncelleme: 30 Aralık 2021 Perşembe 17:24
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Yılın son günü olan 31 Aralık'ın gelmesiyle birlikte öğrenciler okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. 31 Aralık, bu yıl cuma gününe denk geliyor. Yeni yıl öncesi en çok araştırılan konulardan biri ise Cuma gününün tatil olup olmadığı. Peki Cuma okullar yarım gün mü?Cuma günü okullar tatil mi? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

CUMA OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Cuma günü bazı özel okullar yarım gün ders işleyecek.

31 ARALIK 2021 CUMA GÜNÜ TATİL Mİ?

31 Aralık ise resmi tatil günleri içerisinde yer almıyor, bu nedenle resmi ve özel kurumlarda normal çalışma saatleri geçerli olacak. Cuma günü okullar yarım gün olmayacak. Bazı özel okullarda ise yönetimin kararı ile yarım gün tatil yapılabilmektedir.

Cuma günü kamu kurum ve kuruluşları normal mesai saatlerinde hizmet vermeyi sürdürecek.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmakta.

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