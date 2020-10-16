16 Ekim 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 11:38

Cuma selası kaçta okunuyor sorusu, Cuma namazına gitmek isteyen birçok vatandaşın araştırdığı konuların başında geliyor. Cuma Selası, Müslümanlara ibadetlerini hatırlatmak ve namaza çağırmak için okunur. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma selası kaçta okunuyor? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte konu hakkında bazı bilgiler...

Cuma selası, cuma ezanından bir saat önce müezzinlerin minareden yüksek sesle salavat getirmeleri, hem insanların salavat getirmelerini hatırlatmak yönünden hem de yoğun olarak çalışan insanlara cuma namazını hatırlatmaları bakımından okunmaktadır. Böylece selayı duyan kişinin, o günün cuma olduğunu hatırlaması mümkün olmaktadır. Peki, Cuma selası kaçta okunuyor?

CUMA SELASI KAÇTA OKUNUYOR?

Sela, cenaze ilanından önce, cuma namazından önce okunur. Cuma selası ise cuma namazına 45 dk veya bir saat kala okunur. Cuma selasının belli bir saati yoktur. Bu nedenle Cuma namazı için ezan saatlerini baz almak daha doğru olur.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

CUMA NAMAZI İSTANBUL

İstanbul'da bugün öğle ezanı 12:55'te okunacak.

CUMA NAMAZI ANKARA

16 Ekim 2020 Ankara'da öğle vakti 12.39'da oluyor.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de öğle vakti 13.02'de ezan okunacak.

Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre tüm illerin Cuma namazı saatleri şu şekilde olacak;

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

SELÂ VE ANLAMI

"Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Rasulallah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Habiballah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Nûre Arşillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Hayra Halgillah!

Es Salatu Ve's-Selamu Aleyke Ya Seyyidel Evveline Vel Ahirin!

Vel Hamdü Lillahi Rabbil Alemin!"

MEALİ:

"Ey Allah'ın Resûlu, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Habibi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Arşının Nuru, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Allah'ın Mahlukatının Hayırlısı, salat-u selam senin üzerine olsun!

Ey Öncekilerin ve Sonrakilerin Efendisi, salat-u selam senin üzerine olsun!

Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir!"

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).