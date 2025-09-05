İSTANBUL 29°C / 22°C
  Cuma vakti kuyumcu soygunu... Kapıyı balyozlarla kırmaya kalktılar
Güncel

Cuma vakti kuyumcu soygunu... Kapıyı balyozlarla kırmaya kalktılar

Bağcılar'da kapalı olan kuyumcunun kapısını balyozla kırıp soymaya çalışan motosikletli 4 şüpheli kaçtı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

5 Eylül 2025 Cuma 16:22
Cuma vakti kuyumcu soygunu... Kapıyı balyozlarla kırmaya kalktılar
Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi'ndeki bir kuyumcu, cuma namazı için iş yerini kapattı.

Bu sırada kuyumcunun önüne iki ayrı motosikletle gelen kasklı 4 kişi, kepengi kaldırarak balyozla kuyumcunun kapısını kırmaya çalıştı.

Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler, kapıyı kıramayınca yanlarındaki balyozu yan sokaktaki çöp kovasına atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayı anlatan kurye Yusuf Şen, şüphelilerin bir anda geldiğini ve yanlarında balyoz olduğunu söyledi.

Şüphelilerin kepengi kırıp kaldırdıklarını belirten Şen, "Cam kapıyı kıramayınca kaçtılar. Çok zorlandılar, 4 kişilerdi, yüzleri kapalıydı, kaskları vardı, simsiyah giyinmişlerdi. Çevredeki esnaf müdahale etmeye çalıştı ama korkmadılar." diye konuştu.

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

