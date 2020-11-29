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  • Cumartesi saat 20.00'de başlayan 14 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi
Güncel

Cumartesi saat 20.00'de başlayan 14 saatlik sokak kısıtlaması sona erdi

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde dün saat 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

29 Kasım 2020 Pazar 10:01 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 10:08
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