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Güncel

Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına konuk oluyor

31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimin Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına özel açıklamalarda bulunacak. “24 Özel” 17 Mart Pazar günü saat 21.00'de 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında.

16 Mart 2024 Cumartesi 17:29 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına konuk oluyor
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31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimin Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınına özel açıklamalarda bulunacak.

TürkMedya Ankara Temsilcisi – Melik Yiğitel, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi – Emin Pazarcı ve Star Gazetesi Yazarı – Fadime Özkan soracak.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok cevaplayacak.

Seçimlere 2 hafta kala sahada son durum ne?

Anketler ne söylüyor, meydanlar ne anlatıyor?

Seçmen en çok ne istiyor?

Projeler nasıl karşılandı? Seçilirse ilk icraatı ne olacak?

Ankaralıları bekleyen müjdeler neler?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, son gelişmeleri "24 Özel" de anlatıyor.

"24 Özel" 17 Mart Pazar günü saat 21.00'de 24 TV ve 24 RADYO ortak yayınında.

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