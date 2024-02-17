İSTANBUL 7°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok'tan Yavaş'a gönderme: Konutları en geç 2 yılda bitireceğiz
Güncel

Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok'tan Yavaş'a gönderme: Konutları en geç 2 yılda bitireceğiz

Keçiören ve Mamak Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) açılışını yapan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Başkanı Turgut Altınok, CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki ABB'nin Mamak'ta inşa etmeyi taahhüt ettiği 5 bin konuttan şu ana kadar sadece 240'ının tamamlandığını belirterek, 'Mamak, Ankara vekaleti ve emanetini verdiğinde hızlı bir şekilde ABB'nin üstlendiği konutları en geç 2 yılda bitireceğiz.' diye konuştu.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 20:26 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok'tan Yavaş'a gönderme: Konutları en geç 2 yılda bitireceğiz
ABONE OL

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören ve Mamak Seçim Koordinasyon Merkezlerinin (SKM) açılışını yaptı.

Altınok, Keçiören ve Mamak Seçim Koordinasyon Merkezleri'nin açılış programında yaptığı konuşmada, seçilirse Keçiören'de kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağını ve Fatih Köprüsü'nü 4 şeritli hale getirerek trafik problemini çözeceğini söyledi.

Ayrıca Nuri Pamir, Sanatoryum ve Gün Sazak Caddelerini tek yönlü hale getirerek Keçiören'deki trafik akışını rahatlatmayı amaçladıklarını aktaran Altınok, yapılması planlanan havaalanı metrosunu, Çubuk, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Saray, Pursaklar, Altındağ, Keçiören Etlik Şehir Hastanesi ve Ovacık'a kadar uzatmayı hedeflediklerini, bu sayede Keçiören'in yüzde 80'ine metro erişimi sağlamak istediklerini ifade etti.

- KEÇİÖREN'İN ARDINDAN MAMAK'TA SKM AÇILIŞINA KATILDI

Keçiören'deki açılışın ardından Mamak'a geçen Altınok, seçilmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Mamak'ta yapılması gereken konutları ivedilikle tamamlayacağını vurguladı.

Altınok, ABB'nin Mamak'ta inşa etmeyi taahhüt ettiği 5 bin konuttan şu ana kadar sadece 240'ının tamamlandığını belirterek, "Mamak, Ankara vekaleti ve emanetini verdiğinde hızlı bir şekilde ABB'nin üstlendiği konutları en geç 2 yılda bitireceğiz." diye konuştu.

  • Ankara Mamak Seçim
  • Konut İnşaatı
  • Turgut Altınok ABB

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.