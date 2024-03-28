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Cumhur İttifakı adayı Ayaydın, Güllük ve Çomakdağ'da vatandaşlarla bir araya geldi

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Güllük ve Çomakdağ mahallesini ziyaret etti.

AA28 Mart 2024 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı adayı Ayaydın, Güllük ve Çomakdağ'da vatandaşlarla bir araya geldi
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İstanbul programının ardından Milas-Bodrum Havalimanı'nda partililerce karşılanan Ayaydın ilk olarak Güllük Mahallesi'ndeki limana uğradı. Güllük esnafını da ziyaret eden Ayaydın, 31 Mart'ta seçilmesi durumunda mahalleye ihtiyaç duyulan tüm hizmeti getireceğini ifade etti.

Bölgedeki bir taksi durağını da ziyaret eden Aydın Ayaydın, taksici esnafının sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Ayaydın, taksici esnafına Muğla'da modern tek tip taksi durağı yapılması sözünü verdi.

Daha sonra bölgedeki balıkçı teknelerinin bağlandığı alanı gezen Ayaydın, burada tekne sahipleri ve balıkçılarla sohbet etti.

Ayaydın, bölgedeki incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, balıkçıların çok ilkel ortamda para kazanmaya çalıştığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Buranın en büyük özelliği bölgede balıkçılık yapılması. Hem ağ hem de oltayla balık avlarlar. Ama balıkçılar şu an perişan vaziyette. Çok ilkel bir ortamda balık tutmaya çalışıyorlar. Halka da ucuza balık vermeye çalışıyorlar. Güllük'te denize akan kanalizasyonu gördüm. Yollar da berbat durumda. Seçilmem durumunda Güllük'e yakışır bir balıkçı barınağı yapacağız. Gördüğünüz bu yerleri tertemiz yapacağız. Her yer asfalt veya parke taşıyla döşenecek. Güllük son derece modern bir yer olacak."

Milas'ın Çomakdağ Mahallesi'ne de giden Ayaydın, burada yöresel kıyafetlerini giymiş kadın ve çocuklar tarafından karşılandı. Mahalle girişinde kendisini bekleyen kalabalık eşliğinde meydana yürüyen Ayaydın'a bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi.

Yöresel kıyafetli iki kız kardeşin ellerini tutarak alana gelen Ayaydın, burada yaptığı konuşmada, kardeşlerin okul masraflarını karşılayacağı sözünü verdi.

Bölgenin elektrik direği ve parke taşı ihtiyacının olduğunu da ifade eden Ayaydın, yaptığı görüşmeler sonucunda bu talebi yerine getirdiklerini ve mahalleye beton direk ve parke taşının getirildiğini belirtti.

Buradaki programın ardından seçim otobüsüne binen Ayaydın'ı vatandaşlar mahalle çıkışına kadar uğurladı.

Aydın Ayaydın, Ekinanbarı Mahallesi'ndeki bir yem fabrikasında çalışan işçileri de ziyaret etti. Ayaydın tek tek tokalaştığı işçilere projelerinden bahsederek, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde kendisine oy istedi.

Aydın Ayaydın'ın programlarına, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak başta olmak üzere partililer de yoğun ilgi gösterdi.

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