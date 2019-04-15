Yıldırım ilk defa açıkladı: Pusulaları eksik vermişler

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım şöyle konuştu: Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Bunu da ilk kez paylaşıyorum. Sandıklarda üç pusula yerine iki pusula verildiğini söylüyor insanlar. Yani ilçe belediye başkanı adayına pusulası, belediye meclis adayının pusulası, büyükşehir adayının pusulası verilmiyor bazı sandıklarda. Bu da üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Bu da bu işin baştan organize edildiğini ortaya koyan somut bir şüphedir. Bunun da mutlaka dikkate alınması gerekir. Onlarca delilden bahsedebiliriz, usulsüzlükten bahsedebiliriz, özensizlikten bahsedebiliriz. Bunların örnekleri de var. Özetle diyorum ki bizim amacımız itiraz sürecinin sağlıklı şekilde işlemesi ve yargının işini kolaylaştıracak davranışları, herkesin, her tarafın göstermesidir. Bir an önce sükûnetle sonucu bekleyip sonucu tamamlamamız lazım. Tırmandırarak, bağırarak haklı pozisyona geçeceğini düşünenler varsa büyük bir yanılgı içindedir.