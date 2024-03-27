Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü, Kemer'de vatandaşlarla bir araya geldi

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın Kemer ilçesinde, belediye başkan adayı Rahman Şeker ile ziyaretlerde bulundu. Beldibi Çomaklar mevkisinde vatandaşla buluşan Tütüncü, ilçe merkezinde otobüs esnafıyla bir araya geldi.

Tekirova'da halka hitap eden Tütüncü, göreve geldiği takdirde Kemer'de ve Antalya'da yapacağı çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Tütüncü, ziyaretleri sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Kemer'in de Antalya için önemli bir ilçe olduğunu belirten Tütüncü, Kemer'de hem ulaşım hem de imarla ilgili problemleri dinlediklerini ve kendilerinin hazırladığı projeleri vatandaşla paylaştıklarını ifade etti.

Büyükşehir belediyesinin odaklanması gereken en temel hizmetlerden birinin toplu ulaşım olduğunu söyleyen Tütüncü, Kemer'de de güzel bir toplu ulaşım sistemi kuracaklarını dile getirdi.

Mülkiyet, imar ve tapu sorunları yaşayan hemşehrilerin taleplerini dinlediklerini belirten Tütüncü, şöyle devam etti:

"Biz zaten Kepez'de birçok tapu problemini, imar problemini, mülkiyet problemini ustaca çözmeyi başarmış, hatta çözdüğümüz problemler sayısınca da Türkiye rekoru kırmış bir belediyeyiz. Şimdi 15 yıldır orada elde ettiğimiz tecrübeleri istiyoruz ki Kemer'de ve Antalya'nın 19 ilçesinde sahaya yansıtalım. Antalya'nın çözülmesi gereken imar sorunlarını, meselelerini de tıpkı Kepez'de olduğu gibi halkımızın istekleri doğrultusuna çözelim."

Tütüncü, yetki verildiği takdirde tüm sorunları çözüme kavuşturacaklarını vurguladı. 1 Nisan'dan itibaren Antalya'nın tüm sorunlarını geride bırakacağı bir döneme gireceğini söyleyen Tütüncü, yeni dönemde Antalya'nın bütün potansiyelini keşfedecek, geleceğini inşa edeceklerini dile getirdi.

"DAMACANAYLA SU TANITIMI YAPMAK, AKIL TUTULMASIDIR"

Tütüncü, büyükşehir belediyesinin, yapması gereken projelerle halkın karşısına çıktığını söyledi. Seçim dönemlerinde daima projelerin yarışması gerektiği anlayışına sahip olduklarının altını çizen Tütüncü, şöyle konuştu:

"Maalesef bizimle ufukla, projelerde yarışamayanlar ve halkımıza, 5 yıl yan gelip yattıkları için söyleyecek sözü olmayanlar, bu sefer karşımıza çocuk bezleriyle, et, süt mamalarıyla, damacanayla çıkıyorlar. Allah aşkına bir belediye başkanının sorumluluğu o damacanalarla billboardlara mı çıkmaktır? Yani vatandaşını sağlıklı su için damacanaya mı yönlendirmektir, yoksa sağlıklı su içmek istiyorsanız evinizdeki musluğunuzu açın, oradaki musluktaki sudan alın ve kana kana için demek midir?"

Tütüncü, geçmişte Antalya'nın çeşme suyunun içilebildiğini ancak şu anda bu suyun içilebilir nitelikte olmadığını ifade etti.

Bir belediye başkanının vatandaşı damacanaya yönlendirmesinin mantıklı olmadığını belirten Tütüncü, şunları kaydetti:

"Büyükşehir belediye başkanının damacanayla su tanıtımı yapması kelimenin tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, ASAT'ın da başkanıdır. ASAT'ın başkanı olan bir belediye başkanının şehre musluklardan içilebilir su getirmesi gibi bir görevi vardır. Halk ondan onu bekler."

Hakan Tütüncü, musluklardan içilebilir su akıtmayı hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'deki belediyelerin yüzde 50'sinin damacana ürettiğine, tüm belediyelerin de ihtiyaç sahiplerine çocuk bezi, mama, et, süt dağıttığına dikkati çeken Tütüncü, "15 yıldır ben de dağıttım ama bunlarla billboardlara çıkmanın doğru bir yaklaşım olmadığını düşünüyorum. Etle, sütle uğraşanları, çocuk beziyle kendisine PR yapmak isteyenleri, musluklardan temiz su akıtmak yerine halkı damacanaya yönlendirenleri, inanıyorum ki 31 Mart'ta sandıkta halkımız onları layık olduğu yarınlara yönlendirecekler." dedi.