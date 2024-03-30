Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ: İzmirli kardeşlerimin hizmetkarı olacağız

Dağ, Bayındır Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen tarafından düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere artık sayılı saatlerin kaldığını söyledi.

İzmir'in her bir yerinde eserinin bulunduğunu hatırlatan Dağ, "Yıllar boyunca bu şehrin sokaklarında aşkla gezdim, aşkla hizmet ettim. 1 Nisan'dan itibaren Bayındırlı, İzmirli kardeşlerimin hizmetkarı olacağız. Bizim gayemiz sadece hizmettir. Bizim hedefimiz İzmir'e çağlar atlatmaktır. Bizim amacımız İzmir'i, Bayındır'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak, ismine, namına yakışır gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır." diye konuştu.

İzmir'i imar ve inşa edeceğini anlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Kısır tartışmaları, İzmirli hemşehrilerime zerre faydası olmayan, hatta zararı olan kutuplaşmanın önüne geçeceğiz. Biz hep birlikte sizlerle İzmir'i dünya kenti yapmaya geliyoruz. Öyle bir İzmir ve Bayındır hayal ediyoruz ki, sokaklarının huzur ve güvenli olduğu, gençlerinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini ötelenmiş hissetmediği bir İzmir. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için birlikte umuda koşacağız. Ben sizlere eşsiz İzmir'i, eşsiz Bayındır'ı kuracağımı vaat ediyorum, söz veriyorum."

Dağ, Demirezen ile Ankara'da yürütecekleri mesai sonucunda ilçeye yeni hastane yapacaklarının müjdesini de verdi.