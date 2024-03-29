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Cumhur İttifakı adayı Tütüncü: Antalya, özgürlükler anlamında şahlandığı bir dönem yaşayacak

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, hizmet çantaları boş, projeleri olmayan ve anketlerde geride kalan adayların sadece iftira attıklarını belirterek, 'Neymiş? Biz gelirsek özgürlükler bitecekmiş. İnsanların giyim kuşamları bugüne kadar bizi hiç ilgilendirmedi. Nerede yiyip, nerede eğleniyorsa aynı şekilde devam edecekler.' dedi.

AA29 Mart 2024 Cuma 18:40 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı adayı Tütüncü: Antalya, özgürlükler anlamında şahlandığı bir dönem yaşayacak
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Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Serik ilçesindeki Çınaraltı Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Serik'te belediye başkan adayı Veli Vural ile yerel hizmette altın çağı başlatacaklarını dile getiren Tütüncü, 1 Nisan'dan itibaren hem Antalya hem de Serik'te yeni bir dönemin başlayacağını belirtti.

Antalya gibi Serik'in de en büyük sorunlarından birinin trafik ve ulaşım olduğuna dikkati çeken Tütüncü, bu sorunları çözecek projelerle göreve talip olduklarını dile getirdi.

Antalya ile Alanya arasında planlanan otobanın Serik'e hayat vereceğini söyleyen Tütüncü, "Bizim heybemiz dolu, eserlerimiz de dolu. Geçmiş 15 yılımız eser üstüne eser koymakla geçti. Dersimizi çok güzel çalıştık. Seriklilerin yaşamaktan mutlu olacakları Serik'i yeniden inşa etmek boynumuzun borcu ve sözümüzdür. Yağmur suyu drenajı, kanalları yeniden yapacağız, imdat veren kanalizasyonlara, arıtma tesislerine inşallah 1 Nisan'dan itibaren veda edeceğiz." diye konuştu.

Tütüncü, Kepez'de tapu ve imar problemlerini sorunsuz şekilde çözdüklerini, Antalya genelindeki tapu ve imar sorunlarını da aynı hassasiyetle çözüme kavuşturacaklarını kaydetti.

Çiftçilere gübre, mazot, makine ve fideye kadar tarımsal üretimde neye ihtiyaç duyuyorlarsa en güzel destekleri vereceklerini dile getiren Tütüncü, Serik'in verimli topraklarının üretime katkısını artıracaklarını belirtti.

"ANTALYA, ÖZGÜRLÜKLER ANLAMINDA ŞAHLANDIĞI BİR DÖNEM YAŞAYACAK"

Hizmet heybeleri boş olanların 5 yıl boyunca yattığını, seçime 5 kala projeleri yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Tütüncü, şunları söyledi:

"Hizmet çantaları boş, projeleri yok, bir de anketlerde geride kaldıklarında yaptıkları tek şey iftira atmak. Neymiş? Biz gelirsek özgürlükler bitecekmiş. İnsanların giyim kuşamları bugüne kadar bizi hiç ilgilendirmedi. Nerede yiyip, nerede eğleniyorsa aynı şekilde devam edecekler. Biz göreve geldiğimizde Antalya, özgürlükler anlamında şahlandığı bir dönem yaşayacak. Biz, cumhuriyeti yüceltmek için elimizden ne geliyorsa hep doğrulukla, dürüstlükle yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz, her milli bayramı, bir eser açarak kutlamaya gayret ettik. Eserlerimiz bilgi, teknoloji, eğitim eserleri oldu. Biz, böyle çalıştık ve böyle çalışmaya da devam edeceğiz."

Cumhur İttifakı Serik Belediye Başkan adayı Veli Vural, vizyoner projelerle Serik'i tarım ve turizmde daha ileri seviyeye götürmek için çalışacaklarını söyledi.

Hekim olarak vatandaşa her zaman bir telefon kadar yakın olduğunu dile getiren Vural, "İnşallah başkanlık nasip olursa da bir telefon kadar yakın bir başkan olacağız. Klasik bir belediye başkanı olmayacağız. Sağlık, eğitim, yönetim ve daha doğrusu Serik bizim işimiz." dedi.

Mitinge Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, AK Parti ve MHP'li üyeler ile çok sayıda kişi katıldı.

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