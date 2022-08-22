Cumhur İttifakı Ahlat'ta buluşacak! Büyük zaferin 951'inci yıl dönümü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 sultan Alparslan Otağı, bu yıl 951. Yıldönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlandı. Bu yıl ki kutlama etkinlikleri festival tadında gerçekleştirilecek.

Türklerin Anadolu'ya giriş kapısı ve Anadolu'nun tapusu olarak nitelendirilen Ahlat'ta Malazgirt Zaferi için hazırlıklar tamamlandı. 450 bin metrekare alan üzerinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-26 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atıcılık, atlı okçuluk, kökbörü, geleneksel oyunlar gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Öte yandan otağ içinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları da görücüye çıkacak. Türkiye'nin 81 ilinden katılım sağlanacak ve el sanatları sergileri de açılacak.

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NI ZİYARET EDECEK

Sabah'ın haberine göre, Devletin zirvesi 25 Ağustos'ta Bitlis Ahlat'ta ve 26 Ağustos'ta ise Muş, Malazgirt'te buluşacak.

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve kuvvet komutanlarının da Ahlat ve Malazgirt kutlamalarına katılmaları bekleniyor. Etkinliklere dış misyon şefleri de katılacak.

Başkan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan 9 bin 200 abidenin bulunduğu Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecek.

26 Ağustos'ta Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet Cuma namazını Malazgirt'te Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile birlikte eda edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Milli Parkında da kutlamalar yapılacak.

AHLAT'IN ÖNEMİ NEDİR?

Ahlat, tarih boyunca doğu ve batı medeniyetleri arasında köprü görevi gördü. Orta Asya'dan Batı'ya doğru yönelen Müslüman Türk göçenlerinin toplanma alanı oldu.

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, sayıca kendilerinden 4 kat daha fazla Bizans ordusuna karşı Malazgirt Meydan muharebesinin kazanılmasında büyük rol oynayan Ahlat, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasına vesile oldu. Ahlat'ta birçok bilim adamı, mimar ve sanatkar yetişti.

ZİYARETÇİLER ZAMAN TÜNELİNDE YOLCULUĞA ÇIKACAK

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ahlat'ta Başkan Erdoğan'ın talimatı ile yaptırılan Millet Bahçesinde içerisinde Sultan Alparslan Otağı'nda yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler Selçuklu ruhunu yaşayacaklar.

Ahlat, Çarho mevkisinde 400 dönümde oluşturulan ve her yıl Malazgirt Zaferi etkinlikleri ile kutlama törenlerinin görkemli şekilde yapıldığı Ahlat Millet Bahçesi çevresindeki objelerle ziyaretçileri zaman tünelinde yolculuğa çıkartıyor.