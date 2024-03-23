Cumhur İttifakı Ankara adayı Altınok müjdeleri peş peşe sıraladı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok konuştu.

Turgut Altınok'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

* 31 Mart'tan sonra Ankara'da emeklilerimize ulaşım saatsiz, sınırsız ücretsiz olacak.

* Yavaş döneminde otobüs, minibüs, esnafımız zarar ettirildi. Bunu hızlı bir şekilde telafi edeceğiz. 20 bin evi olmayan vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız.

* Ankara'nın köylerini Avrupa'nın köyleri gibi yapacağız. Uzaya astronot gönderdik, Ankara'da 21. asırda hala suyu kanalizasyonu olmayan köyler var. Ankara buna layık değil.

* Ankara tarımın da başkenti olacak. Mazot desteğimizi 100 litreden 500 litreye çıkaracağız.

* Köylerde su aboneliğinden para almayacağız.

* Köylü başımızın tacıdır. Hepimiz Anadolu çocuğuyuz. Ankara'mızı hayvancılığın da başkenti yapacağız.

* 31 Mart'tan sonra ilk belediye meclisinde su fiyatlarını Ankara'da yüzde 50 indireceğiz. Köylerimize doğal gazı getireceğiz.

* Seçim yaklaştıkça anketleri görenler yalan, çamur ve iftira siyasetine soyunuyorlar.

* İmralı'da yatan, binlerce insanımızın katili olan birisine televizyonda "Apo bey" diyen Yavaş'a sandıkta dersini verin. Sayın Yavaş, şehitlerimizin kemikleri sızlıyor sana yazıklar olsun.