Yıldırım: İş 1 sene öncesinden CHP lehine planlanmıştır

31 Mart Yerel Seçimlerinin yapılmasının 15’inci gününde İstanbul’un bazı ilçelerinde sayımlar devam ederken Cumhur İttifakının AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda basın mensuplarıyla bir toplantı düzenledi. Büyükçekmece'de yaşananı organize kötülük olarak tanımlayan Yıldırım, "İş 1 sene öncesinden planlanmıştır. Orada seçmen ağırlığını CHP lehine değiştirmek için önceden planlanmış bir iştir." dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın 31 Mart seçimlerinde gelinen noktayı değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Yıldırım'ın yanı sıra İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ve basın mensupları katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Binali Yıldırım, “Bildiğiniz gibi 31 Mart Yerel Seçimleri Türkiye’de ve İstanbul’da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra 2 açıklama yapıldı. Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını iddia etti. 29 Bin 500 civarıyla kazandığını söyledi. Bizde aynı gece eldeki bilgilere göre kazandığımızı söyledik. Evvelsi gün YSK Başkanı Sadi Güven bey açıklama yaptı. 27 bin 889 oy ile İmamoğlu’nun önde olduğunu ifade etti. Böylece sandık sonuçlarına dair ilk bilgilerle beraber seçim esnasında seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormal ilişkiler şaibeler ve yolsuzluklar gibi gündeme geldiğini hep beraber gördük. Bu seçimleri ikiye ayırmak gerekir. Biri seçim günü yapılan işlemler idari işlemler, ikincisi de seçim sonrası sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirildiği yargısal süreçtir. Yargısal süreç şu an itibariyle devam ediyor. Burada gerek AK Parti diğer partiler CHP ve MHP çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu. Ben kısaca itirazlarını listesini söylemek istiyorum” dedi.

"OYLARIN TAMAMI SAYILSAYDI SONUÇLAR TERSİNE DÖNECEKTİ"

Yıldırım, “2014 yılı seçimlerden AK Parti 84 itiraz yapmış. 77’si red, 7’i kabul edilmişti. CHP 45 itiraz yapmış, 4’ü kabul 41’i reddedilmiş. Bu şekilde gidiyor 191 tüm Türkiye’de seçimlere itiraz olmuş. 19’u kabul diğerleri reddedilmiş. 2019 yılı seçimlerinde toplamda 522 itiraz var. Bunun 485’i itiraz görmüş 13’üde kabul edilmiş. Burada tüm partiler var. Dolayısıyla herkes itiraz hakkını kullanmış ve kullanmaya devam ediyor. Bu itiraz süreci seçim kültürümüzde her seçimde olmuştur. İlk itiraz 1946’da olmuştur. Yarı serbest seçimlerdir, onu da CHP yapmıştır. Açık oy gizli tasnif olmasına rağmen itiraz yapan CHP’dir. İtiraza tahammülsüzlük anlaşılabilir değildir. CHP 2012 Ankara seçimlerinde itiraz süreçlerinden sonra hem AYM’ye hem de AİHM’ye götürmüştür. Biz hukukun peşindeyiz, biz vatandaşlarımızın verdiği oyu sandıkta hiç edilmesini önüne geçmeye çalışıyoruz. Onu da kısmen başardık. Başlarda 29-27 bin açıklanmıştı, bugün 12-13 bin seviyesine gidilmiştir. Dikkatiniz çekmek isterim, 2 parti 2 aday birbirine yakın oy aldığı halde neden aradaki fark benim lehime artmaktadır. Normalde yanlışlık varsa her 2 aday içinde böyle olması icap eder, düzeltmeye itiraz kalmaz. Oylar sandıktan hiç edilmiştir, oylarımız karşı adaya yazmıştır. Bugüne kadar oyların sadece yüzde 10’u sayılmıştır. Biz eminiz ki oylarım tamamı sayılmış olsaydı, CHP rıza gösterseydi, mutlaka seçimin sonucu böyle olmayacaktı. Bu fark kapanacak ve tersine dönecekti. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şunu da her 2 halde söylemek isterim. Seçimin bu şekle dönüşmüş olması şaibe ile bir başkan olması hoş bir şey olmazdı. Başkanın güçlü şekilde görev yapması halkın beklediği hizmeti yerine getirmesi arzusudur” ifadelerini kullandı.

"BÖYLE GEZMEK YSK'YI ETKİLEMEKTEN BAŞKA ŞEY DEĞİLDİR"

“Biz başından beri hukuk vurgusu yaptık ve adalet dedik” diyen Yıldırım, “Seçim hakim teminat altındadır. İşleyen süreç bundan ibarettir. YSK seçimin sahibidir, seçimle ilgili itirazları tamamıyla YSK yönetmektedir. Bizim bir kısım talepleri reddetti bazıları da kabul etti. CHP’de de bu aynı şekildedir. Bu sayede bir sona yaklaştık. Maltepe’deki sayım tamamlandığında bu süreç bitmiş olacak. Sonra YSK bir karar varmış olacak. Bu noktada şunu anlayabilmiş değilim, ortada usulsüzlük var. Seçimi kazandık verin mazbatayı, seçimi kazandığınızın kararını sen mi vereceksin? Bu zamana kadar bu ülkede onlarca seçim yapıldı kararı vere YSK’dır. Bugün böyle verilen karar var mı? Belediye başkanı diye kart çıkartırsan, Anıtkabir’e imza atarsan. Bu YSK’ya etkilemekten başka bir şey değildir. Hukuk devletinde baskılarla hakimleri karar vericileri etkilemek mümkün değildir. Onlar hukuka göre karar verir öyle konuşur. Hepimize düşen sükunetle beklemektir. Dış ülkelerden mesajlar göndermektir. Dış ülkelerden baskılar yapmak milletin canını sıkmaktadır. Türkiyeyi dünyaya şikayet etmek demokrasi sistemine yapılacak en kötü şeydir. Ben değerli rakibimi tecrübesiz davranışlar göstermemesine ve YSK’yı beklemesine davet ediyorum” şeklinde konuştu.

"SAHTEKARLIĞIN SON KULLANMA TARİHİ OLMAZ"

Binali Yıldırım, “Şaibeler oy hırsızlıkları ile sınırlı değil, birçok yanlış var. Mesele Büyükçekmece’deki olay çok konuşuldu. Ne olduğunu İstanbul halkı anlayamadı. Neden orada seçimlerin yenilenmesi noktasına geldik? ‘Seçmen nakli herkes yapıyor sizde yapın’ deniliyor. Bu sahtekarlıktır, yani kendi iradenizle seçmen nakli yapmıyorsunuz. Bilgisayarın başında belediyeden aldığınız belgeleri kullanarak TC kimlik numaralarını alarak oturduğunuz yerden bu seçmen girişlerini yapıyorsunuz. Ne kadar hazin bir durum ki MHP İlçe Başkanının evine 6 kişi yazılmış haberi yok. Kepazeliğin geldiği boyutu görüyorsunuz. Bunu yapan Büyükçekmece Belediyesinden İlçe Nüfus Müdürlüğüne geçici olarak görevlendirilen biridir. İş 1 sene öncesinden planlanmıştır. Orada seçmen ağırlığını CHP lehine değiştirmek için önceden planlanmış bir iştir. Süreç bittiği için baskı süreci devam etmemiş. Bazıları da iptal etmiştir ama gerisi kalmış. Sahtekarlığın son kullanma tarihi olmaz. Sahtekarlık başta yapılmışsa sonuna kadar devam eder. Bu tıbbi ilaç değil, seçmenin iradesini oyunu çalmak bir riyada bağlı değildir. Bunu da halkın taktirine sunuyoruz. Bu seçimlerden bu şekillere gelmesini körükleyen rakip adaydır. Yoksa bu itiraz süreçleri her dönemde olmuştur ve sükûnet içinde yapılmıştır. Biri Mansur Yavaş diğeri de Ekrem İmamoğlu’dur. Mansur Yavaş soyadı gibi hareket etmiş, süreçleri beklemiş sonra da mazbatayı almış ve Anıtkabir’e gitmiştir. Defteri de imzalamış ve halkı olarak başkan olarak yazmış görevine başlamıştır. Sorumluluk taşımak budur. Meydan meydan başkan benim gibi dolaşacağına sakin oturup benim gibi sonuçları beklese, ben 15 günde 2. toplantımı yaptım. Dolayısıyla bir itiraz süreci varsa bizim yapmamız gereken hakkıyla riayet etmek ve sonucu beklemektir. Fazla gürültü yapan sonuç alır. Hukuk devletinde bu böyledir, istediğin kadar bağır çağır kararı hakimler karar verir” dedi.

"BU SEÇİM BAŞLI BAŞINA MURDAR OLMUŞ BİR SEÇİMDİR"

Yıldırım, “Tabi o kadar bu sayımlarda yanlışların hilelerin, eksikliklerin ve özensizliklerin olduğunu gördük ki, insan gerçekten hayrete düşüyor. Bunun adına ne demek lazım bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimdir. Murdar etinde kavurması olmaz. Biz 1 oyun peşindeyiz, beklemek gerekir. Hiç edilmemesi için mücadele ediyoruz. Başka amacımız yok, bu insanlar fedakarlık yaptı oy verdiler. Oylarının yerine gidip gitmediğini emin olmak istiyorlar. Sonuç ne olursa olsun kararı YSK verecektir. Bu karar da herkesi bağlayan bir karar olacaktır. ‘Sayımlar kasten uzatılıyor’ lafının da maksatlı olduğunu işte gördük. İstanbullular şunu bilmelidir, seçim heyetinin sayısı sandık sayısı kadardır. 8 buçuk milyon oyu 8-9 saatte saydılar. Şimdi heyet sayısı bazı yerde 3-5 olsa 150 kişiyi geçmez. 150 heyeti bu kadar oyu ne kadar zamanda sayacağı ortada. Her sandığına bir heyet koymak seçimi yeniden yapmak demektir. İşi yönetecek olan seçim kuruludur, bu kurul orada kararını sandık güvenliği herhangi bir kargaşa çıkmasını önlemek mecburiyetindedir. ‘Siz gözünüzü dört açsaydınız’ dediler, buna itirazım yok ancak bu hırsızlığı şaibeyi haklı gösterir mi? Yani itiraz etmesek, 29 binden 12 bine geri getirmesek o aylar gitmiştir. Bunlar senin benin 8 buçuk milyon İstanbullunun oyudur. Biz oyların yerli yerine gitmesinden mesulüz” diye konuştu.

"BU SEÇİMLERDE ORGANİZE KÖTÜLÜK YAPILMIŞTIR"

Binali Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir türlü izah edilemeyen bir konu, rakibe de oy çıkıyor, bize de oy çıkıyor. 5 bin 500 oy bana 500 rakibe çıkıyor. Bu normal mi? Bir ondan bir bende gitmesi lazım bu bile ciddi şüpheler organize kötülüğün olduğunu ortaya koyuyor. Bu seçimlerde organize kötülük yapılmıştır. Seçimden sonra bizi yüzlerce insan aradı. Sandıklarda 3 tane pusula verilmesi gerekirken, 2 pusula verildiğini söylediler. Yani ilçe belediye başkanı adayının pusulası belediye meclis üyesi pusulası veriliyor ve İBB pusulası verilmiyor. Bazı sandıklarda. Bu da üzerinde durulması gereken bir şeydir. Bu da bu işin baştan planladığına dair somut bir şüphedir. Bunu da dikkate almak gerekir. Bizim amacımız bu itiraz sürecinin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. Süreci YSK yönetiyor. Dolayısıyla YSK kararı ortada yokken böyle bir öngörüde bulunmak bir anlam ifade etmez. YSK’nın kararına göre durum değerlendirilir ve yol hartası çizilir. Mazbatayı kime verilirse başkan odur.”