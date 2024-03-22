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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, esnafı ziyaret etti

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında esnafları ziyaret edip, kendilerinden destek istedi.

AA22 Mart 2024 Cuma 21:01 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dağ, esnafı ziyaret etti
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Dağ, Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde ziyaret ettiği esnafların taleplerini dinleyip fotoğraf çektirdi. Dağ, daha sonra seçim koordinasyon merkezine geçti.

Bu sırada aynı cadde üzerinde seçim çalışması yürüten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberinde CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay ve CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu caddeden vatandaşları selamlayarak geçerken, Hamza Dağ ve beraberindekiler CHP heyetine selam verdi.

CHP'li heyet de selama karşılık vererek, Dağ ve beraberindekilere el salladı.

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