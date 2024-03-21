Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmirli minibüsçülere seslendi: Gelin İzmir'in direksiyonunu bize emanet edin

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Minibüsçülerin taleplerini dinleyen ve projelerinden bahseden Dağ, "Biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuz dönemde minibüsçüye ve taksiciye ayrı bir alan gibi değil, şehir içindeki ulaşımımızda birer partnerimiz, birer birlikte çalıştığımız kişiler olarak bakacağız. Ulaştırma Daire Başkanlığı veya başka kurullar vasıtasıyla bırakın bürokrasi çıkartmayı, biz daha kolay bir şekilde işlerinizin çözülmesini hep birlikte sağlayacağız" dedi.

"5 SENE İÇİNDE İNŞALLAH BU ŞEHİRDE BOZUK YOL KALMAYACAK"

"Şehrimizde gelecek dönem 11 başlıktan oluşan geniş kapsamlı projelerimizi hayata geçireceğiz" diyen Dağ, şunları söyledi:

"Ben sizlere, 'Ulaşılabilir İzmir' hayalimizden, bu konuda neler yapacağımızdan birkaç örnekle bahsetmek istiyorum; İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olan 'Körfez Geçişini' hayata geçireceğiz. 'İzmir'e yeni bir çevreyolu' kazandıracağız. Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Raylı sistem projelerimizle, mevcut hatları daha verimli hale getirerek, hemşehrilerimizin daha kısa sürede konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız. Şehir merkezinde yeni alternatif yollar üreteceğiz. Nereye gitsem en fazla duyduğum iki tane söz var. Biri, 'vekilim arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulduk.' En kötülerden başlayarak 5 sene içinde inşallah bu şehirde bozuk yol kesinlikle kalmayacak."

"ROTAMIZI BİRLİKTE OLUŞTURALIM"



Minibüs esnafından destek isteyen Dağ, "Bu yürüyüşümüz aslında ömrümüzün sonuna kadar koşacağımız İzmir'e hizmet maratonunun ısınma turlarıdır. 1 Nisan sabahı inşallah desteklerinizle işaret fişeği ateşlenecek ve bitiş çizgisi belli olmayan bir bayrak yarışına başlayacağız. Ve ben sizlere söz veriyorum; bayrağı bu kardeşinize teslim ettiğinizde, vazifemin sonuna kadar İzmir'i lider şehir yapmaya gayret edeceğim. Bu koşuda sizin önerilerinize, taleplerinize daima kulak vereceğim. Sizden güzel bir destek almamız lazım. Gelin İzmir'i birlikte liderliğe taşıyalım, gelin koştuğumuz yolları birlikte güzelleştirelim, gelin İzmir'in direksiyonunu bize emanet edin, rotamızı birlikte oluşturalım. Gelin eşsiz İzmir'i daha eşsiz yarınlara birlikte ulaştıralım" diye konuştu.

"HAMZA BAŞKANIMIZLA BERABER BU İŞLERİN ÇÖZÜLECEĞİNİ UMUYORUZ"



Programda konuşan İzmir Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici, "Geçmişte bizim minibüsler, üç ticari, iki ticari yaparken şu anda yerlerde sürünüyoruz. Bunun sebepleri belli. İnşallah önümüzdeki günlerde Hamza Başkanımızla beraber bu işlerin çözüleceğini umuyoruz. İçeri verdiğimiz 250 tane M plakalı minibüsü taksi yapmak istiyoruz. Şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2030'a kadar 500 tane ticari taksi ihtiyacı var. Hiç olmazsa minibüslerin 250 tanesini parça parça taksiye geçirmek istiyoruz. İZTAŞ'a da geçmek istiyoruz. Hiç olmazsa bunu gönüllülük esasına dayanarak çıkmak isteyen arkadaşları yapalım. Şehir Hastanesinin bağlantı yolları açılmadı daha. Bunun yanında son durak yerlerimizin revize edilmesi gerekiyor birçok alanda. Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu açıldı. Ne olacağını bilmiyoruz. Oralarda da bir çalışmamız lazım" diye konuştu.

"Şu anda araçlarda çalışacak şoför bulamıyoruz" diyen Kayışdikici, şunları söyledi: "Günlük kazançlarımız çok düşük. Ben ve benim gibi 65 yaşını geçenler minibüs kullanamıyoruz. Bizim kendi çocuklarımız 21 yaşına gelmeden minibüs kullanamıyor. 26 yaşına gelmeden servis aracı kullanamıyor. Ama biliyorsunuz Türkiye'de 18 yaşındaki bir genç arkadaş milletvekili olabiliyor. Bunların önünü açmak istiyoruz."