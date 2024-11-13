İsrail PKK/YPG kartını çekti. Artık daha pervasız açıklamalar yapıyor. İsrailli bakan, Türkiye ve İran'daki Kürtlerin üstüne oynayacaklarını ilan etti. Milli savunma bakanı güler, "İsrail bize saldırabilir" dedi. Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki tahkimatını artırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli'nin son uyarıları tüm bu süreçlerin yansıması mı? Suriye'de beşinci harekat kapıda mı?

Türkiye Suriye'deki terör koridorunu engellemek için 4 harekat yaptı. Bunlar Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Bahar Kalkanı Harekatı ve son olarak da Barış Pınarı Harekatı olarak gerçekleştirildi.

Şimdi terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye sınırından sökülüp atılması için beşinci harekat gündemde... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli, yaklaşan tehdit ve tehlikenin farkında... Çünkü karşımızda kukla örgütler kadar siyonist akıl da var... Bu öyle bir akıl ki FETÖ gibi örgütlerin kırk yıl boyunca sessizce kök salmasını bekleyip, günü geldiğinde kendi milletini katlettirebiliyor.

Bu yüzden İsrail'in yeni Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın "Türkiye ve İran'daki Kürtlere ulaşmalıyız. Desteklemeliyiz" mesajı bu sinsi aklın bir yansıması olarak karşımıza çıktı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Skandal açıklamalarda bulunan İsrailli Bakan Saar, "Kürtler 4 ülkede azınlık olarak yaşıyor. Irak'ta anayasal haklara sahip ama İran ve Türkiye'de baskı ve saldırılara uğruyorlar onlara el uzatmalıyız. Ve ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Siyasi ve güvenlik açısından büyük önem veriyorum." dedi.

Müslüman kanı dökmeyi kendince kutsal bir görev olarak ilan eden Yahudiler, dışındaki milletleri Goyim yani çifte sürülecek hayvan olarak gören siyonizmin maskesi çoktan düştü.

HAREKAT İLE TERÖR KORİDORUNA HANÇER SAPLANDI

Kürtlere sempatik mesajlar yollamasının tek sebebinin yayılmacı politikalarına eşik bekçisi aramak olduğunu herkes biliyor. Tel Aviv yönetimi belli ki, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik ABD eliyle sürdürülen politikalarda beklediği hızda ilerleme sağlayamadığını düşünüyor. Suriye sınırına mayın temizleme bahanesiyle yaptığı hamle 2009'da Meclis'te bozuldu, 15 Temmuz'da millet FETÖ'cüleri elleriyle ezdi. 2016-2019 arasında 4 büyük harekat ile terör koridoruna hançer saplandı.

Gazze'deki soykırım saldırıları, Lübnan'da başlatılan katliam bombardımanları. İran ve Suriye'nin bombalanması gibi saldırganlıkları yanına kar kalan İsrail artık iyice pervasızlaşmış vaziyette. Ve belli ki kimsenin kendisini engelleyemeyeceğini düşündüğü için artık daha açıktan oynamaktan çekinmiyor. Kimi zaman, ABD'nin kimi zaman Rusya'nın kimi zaman da İran'ın oyuncağı olan terör örgütü PKK/YPG de sırtını İsrail'e yaslama planlarına teşne gibi görünüyor.

SMO TARAFINDA DA BİR BİR YAKALANIYORLAR

Ancak Türkiye de boş durmuyor. Öncelikle Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) hâkimiyeti altında tuttuğu topraklarda başlattığı iç güvenlik operasyonları dikkat çekici... Suriye Milli Ordu Kuvvetleri ve Cerablus askeri polis teşkilatı tarafından yapılan operasyonlarda güvenlik tehdidi olarak görülen kişiler tek tek yakalanıyor.

Ayrıca Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki tahkimatlarının da artırıldığı görülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yaklaşan tehditlerle ilgili değerlendirmesi bu süreçte çok dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde TV100 ekranların soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Sayın Cumhurbaşkanımız herkesi ikaz ediyor. İç cephe çok önemlidir. Çünkü bunu görüyor. İsrail Türkiye'ye saldırır mı, Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir tehlike görmese böyle uyarır mı elbette saldırabilir. Bu ülke her zaman PKK'yı kullanabilir." dedi

TÜRKİYE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Bu yüzden Türkiye hazırlıklarını yapıyor. Terör örgütü PKK/YPG üstünden Türkiye'ye diz çöktürebileceğini düşünenlerin yaptığı hesabın nasıl bozulacağını geçmişte olduğu gibi gelecekte de herkes görecek elbette. Yeter ki biz birliğimizi, dirliğimizi muhafaza etmeye devam edelim...

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında ölümü göze alıp HÜRKUŞ uçağının üstünü brandayla kapatmaya giden kahramanlar o gün için hazırlıklarını sürdürüyor... TUSAŞ şehitlerinin adıyla havalanan HÜRKUŞ'un ikinci prototipi, Çelik Kubbe'yi inşa çabaları bu inancın bazı örnekleri... Mazlumların umudu olmaya, katilleri endişelendirmeye her daim devam edeceğiz elbette... ve bu koşuyu kimse durduramayacak.