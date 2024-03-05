Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum özel bir kanalda katıldığı canlı yayında 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum canlı yayında Cumhur İttifakı'nın içindeki uyuma vurgu yaparak, son yapılan genel seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında geçen samimi diyalogu anlattı.

"BU MİLLET SİZİ SEÇTİ, SİZİN YÖNETMENİZ VE BİZİM UYMAMIZ GEREKİR"

Kurum, 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası halk tarafından yeniden seçilen Başkan Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye "Sizin de bu noktada bir talebiniz var mı? sorduğunu Bahçeli'nin ise "Bu millet sizi seçti, sizin yönetmeniz ve bizim uymamız gerekir" diye yanıt verdiğini ifade etti.