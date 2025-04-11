AK Parti Pursaklar Meclis Üyesi ve ABB Denetim Komisyonu Üyesi Abdurrahman Özkan, komisyon üyelerinin yazılı ve sözlü taleplerine rağmen gerekli belgelerin kendilerine verilmediğini vurgulayarak, "Denetim komisyonuna incelenmesi gereken belgeler sunulmadı. Talep ettik ama hep gizlediler. Sanki incelenmiş gibi rapor hazırlandı ve meclise sunuldu." dedi.

"GERÇEKLER DENETİM KOMİSYONUNDAN GİZLENDİ"

Komisyona sunulmayan belgeler arasında belediyenin mizanı, bilançosu, kesin hesabı, kasa durumu, borç-alacak verileri, personel sayıları ve giderleri ile araçların sayısı ve kullanım maliyetleri yer aldı. Özkan, "Hiçbiri verilmedi. Ama raporda sanki incelenmiş gibi gösteriliyor. Bu yüzden bu rapor yok hükmündedir. Reddediyoruz, kesinlikle onaylamıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KOMİSYON BAŞKANI OLMADAN DENETİM YAPMAMIZA İZİN VERİLMEDİ"

Komisyon üyelerinin denetimlerini bağımsız şekilde yapmalarının engellendiğini söyleyen Özkan, "Komisyon başkanı olmadan denetim yapmamıza müsaade edilmedi. Bu da açıkça meclisin anayasal denetim hakkının gaspıdır." dedi.

"RAPOR BİZE GÖSTERİLMEDEN MECLİSE SUNULDU"

Hazırlanan denetim raporunun, komisyondaki tüm üyelerin onayı alınmadan doğrudan meclise sunulduğunu belirten Özkan, "Denetim komisyonu üyesi olduğum halde, rapor bana gösterilmeden sanki onaylamışım gibi meclise sunuldu. Bu, açık bir usulsüzlüktür." açıklamasını yaptı.

"ABB'YE BAĞLI ŞİRKETLERİN DENETİMİNE DE İZİN VERİLMEDİ"

Özkan ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştirak şirketlerini de denetlemek istediklerini ancak bu konuda da kendilerine engel çıkarıldığını belirtti. "Ne belge verdiler ne denetim yaptırdılar. Bu tutum şeffaflıkla bağdaşmaz, kamuoyundan gerçekleri gizleme çabasıdır." dedi.

MHP'Lİ ALTINORDU: "CHP'Lİ ÜYELER HAZIRLADI, BİZE GÖSTERİLMEDİ"

MHP Kızılcahamam Meclis Üyesi ve Denetim Komisyonu Üyesi Ümit Altınordu da benzer ifadelerle tepki gösterdi. Altınordu, "Tarafım, denetim komisyonu raporunun hazırlanmasına dahil edilmediği gibi, benden habersiz hazırlanan raporu da incelememe izin verilmedi. Rapor, CHP'li meclis üyeleri tarafından hazırlanmıştır." dedi.

"SADECE İHALELERİN YÜZDE 1'İ İNCELENDİ"

Altınordu, komisyonun sağlıklı bir şekilde çalışamadığını, önemli verilerin tamamının denetim dışında bırakıldığını söyledi. "Birleştirilmiş veriler defteri, kesinleşmiş mizan, bilançolar, faaliyet ve gelir tablosu ile kar-zarar tablolarını inceleyemedik. Talebimiz reddedildi." diyerek raporun içeriğini eleştirdi.