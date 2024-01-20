İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok: Ankara'mızın 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf
Güncel

Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok: Ankara'mızın 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf

TÜGVA Ankara teşkilat buluşmasına katılan Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) başkan adayı Turgut Altınok, 'Ankara'mızın maalesef 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf.' dedi.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 21:18 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Altınok: Ankara'mızın 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf
ABONE OL

Altınok, Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlediği il ve ilçe teşkilatları buluşmasına katıldı.

Burada gençlere hitap eden Altınok, bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor gibi alanlarda gençler için birçok projelerinin bulunduğunu söyledi.

Keçiören'de hayata geçirdikleri bilişim, teknoloji ve inovasyon merkezleri projelerini Büyükşehir Belediyesi olarak da gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirten Altınok, Ankara'yı ihya ve inşa ederek hizmetlerle donatacaklarını anlattı.

"Ankara'mızın maalesef 5 yılındaki yatırım karnesi çok zayıf." ifadesini kullanan Altınok, "Ankara 5 yıl önce 30 büyükşehir arasında bütçesine göre yatırımda 10'uncuyken, o da bana göre yeterli değil, şu an 27'nci. Bunlar hep resmi rakamlardır." diye konuştu.

Gençliğin önemine vurgu yapan ve gençlerle buluşmalarını sürdüreceklerini dile getiren Altınok, "Bir gençlik şehri, bir gençlik kenti olacak Ankara'mız." dedi.

Bir oyla çok şeyin değişeceğini belirten Altınok, belediye başkanlarının şehrin sadece 5 yılını yönetmediğini, o şehrin geleceğini inşa ettiğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.