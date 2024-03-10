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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok'tan Ankaralılara konut müjdesi

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 'Ankara'da en az 500 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. Elmadağ'da kira öder gibi konutlarınızı yapacağız, sizlere teslim edeceğiz.' dedi.

AA10 Mart 2024 Pazar 21:07 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Altınok'tan Ankaralılara konut müjdesi
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Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yenimahalle ve Elmadağ'da seçim çalışmaları yaptı.

Altınok, Yenimahalle'de seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Yenimahalle'de yaşayanların pazar alışverişi yapmak için Keçiören'e geldiğini, seçilmesi halinde Yenimahalle'ye de aynı hizmetleri vereceğini söyledi.

Trafik sorununu çözeceklerini, yeni belediye otobüsleri alacaklarını dile getiren Altınok, şöyle konuştu:

"31 Mart'tan sonra su fiyatlarını yüzde 50 indireceğiz, köylerde su aboneliğinden para almayacağız. Deprem bölgesine çok para harcanıyor biliyorsunuz, kısa süre sonra deprem harcamaları bitecek, sokaktaki kardeşlerimiz evlerine taşınacak. Haklısınız buna bir şey demiyoruz bütçe rahatlayacak, faiz düşecek, emeklimize tüccarımıza bu para harcanacak."

- "BİZ PROJE ÜRETİRİZ, BUNLAR PROJE ÜRETMEMEKLE ÖVÜNÜYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Cumhur İttifakı olarak, projeyi, hizmeti öncelediklerini söyledi.

Bayraktar, yatırımları artırarak vatandaşların üstündeki yükü hafiflettiklerini belirterek, "Ülkemizi daha güçlü bir Türkiye yapmak için çalışıyoruz. Biz proje üretiriz, bunlar proje üretmemekle övünüyor. Biz işimize aşığız. Cumhur İttifakı olarak temel hedefimiz sizlere hizmettir, projelerimizle var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Proje belediyeciliği için sizlerin desteğini istiyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti Ankara milletvekilleri Fuat Oktay, Ahmet Fethan Baykoç, Murat Alparslan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan ve il başkanlarının katıldığı programda, konuşmaların ardından büronun açılışı yapıldı.

- "KİRA ÖDER GİBİ KONUTLARINIZI YAPACAĞIZ"

Altınok, Elmadağ'da seçim koordinasyon merkezinin açılışına da katıldı.

Ankara'nın sıradan bir il olmadığını, Türkiye'nin vitrini olduğunu ifade eden Altınok, Ankara'ya 19 organize sanayi bölgesi yapacaklarını söyledi.

Altınok, "Ankara'da en az 500 bin vatandaşımız iş sahibi olacak. Elmadağ'da kira öder gibi konutlarınızı yapacağız, sizlere teslim edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyanın çoğu yerinde İHA ve SİHA'ların görev yaptığını anlatan Altınok, şunları kaydetti:

"Şunu bilmiyor Yavaş, biz İzmir'de Yunan'ı denize gömdük, onların torunuyuz. Onların gidecek ülkesi vardır, bizim bir ülkemiz vardır, o da Türkiye'dir. Vatansever biri 'Apo Bey' der mi, diyebilir mi? Lafa geldi mi seçim zamanı milliyetçi, ne olduğu belli değil. Bu vatan hepimizin, hepimiz kardeşiz, kim ayrım yaparsa vatan haini, kalleştir. PKK başka bir şey. CHP Genel Başkanı da çıkıyor, Selahattin Demirtaş'a selam söylüyor, Atatürk'e, şehitlere neden selam söylemiyorsun?"

Elmadağ'da kentsel dönüşüm yapacaklarını, çiftçilere destekleri artıracaklarını ve arıcılığı teşvik edeceklerini dile getiren Altınok, öğrencilerin, okul kantinlerinde kullanabilecekleri Kantinkart uygulamasını hayata geçireceklerini vadetti.

"Altınok, proje bankası." diyen Altınok, 109 bin öğrenciyi Çanakkale başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerine ziyarete göndereceklerini sözlerine ekledi.

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