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Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Yaptığı 20 kreşi gören yok

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın son 5 yılda ihmal edildiğini ve birçok vaadin yerine getirilmediğini söyledi. Mansur Yavaş'ın Ankara'da her mahalleye en az bir kreş yapacağına dair verdiği sözü tutmadığını hatırlatan Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok, 'Bu 5 yılda 500 kreş yapar. Ama yaptığı 20 tane kreş var, 20 kreşi de gören yok.' dedi.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 23:52 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan Adayı Altınok'tan Mansur Yavaş'a: Yaptığı 20 kreşi gören yok
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kalecik'te vatandaşlarla bir araya geldi.

Altınok, Kalecikliler Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Ankara'nın son 5 yılda ihmal edildiğini ve birçok vaadin yerine getirilmediğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kente fuar alanı sözü verdiğini ama bu alanın bitmediğini aktaran Altınok, seçilmesi durumunda fuar alanını hizmete açacaklarını dile getirdi.

Altınok, fuar alanının tamamlanmasının Ankara'ya ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağına dikkati çekerek, "Binlerce insan burada çalışacak. Milyonlarca turist gelecek." diye konuştu.

Başkenti bir ekonomi merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Altınok, "Yeni organize sanayi bölgeleri kuracağız. Ankara'mızı sanayinin merkezi yapacağız." ifadesini kullandı.

Altınok, Ankara'nın tüm ilçelerine yatırım yaparak kalkınmayı her yere yayacaklarını, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için eğitim ve spor tesislerine önem vereceklerini, yeşil alanlar oluşturarak şehri daha yaşanabilir bir hale getireceklerini vurguladı.

Mansur Yavaş'ın Ankara'da her mahalleye en az bir kreş yapacağına dair söz verdiğini belirten Altınok, "Bu 5 yılda 500 kreş yapar. Ama yaptığı 20 tane kreş var, 20 kreşi de gören yok." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da trafik sorunu ve toplu ulaşımda problemler yaşandığına da değinen Altınok, 2023'te başkente 100 bin yeni aracın giriş yaptığına dikkati çekti.

Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında gittiği ilçelere, "Belediye otobüsleriyle insanlar taşınıyor" şeklindeki iddiaların da asılsız olduğunu belirtti.

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