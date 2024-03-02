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Cumhur İttifakı'nın hedefi Trakya'da 3'te 3

CHP'li başkanların yönetiminde en basit belediyecilik hizmetlerinden bile mahrum kalan Trakya'da, Belgin İba, Cüneyt Yüksel ve Derya Bulut'a ilgi büyük... Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde başkanlığa talip olan Cumhur İttifakı adayları 7/24 sahada sorunları dinliyor.

Sabah2 Mart 2024 Cumartesi 10:17 - Güncelleme:
Cumhur İttifakı'nın hedefi Trakya'da 3'te 3
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Trakya'da Cumhur İttifakı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı kazanma hedefine odaklandı. Trakya'nın gerçek belediyecilikle tanışmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı adaylarına "Kendinizi iyi anlatın, projelerinizin lansmanını iyi yapın ki insanlar Trakya'daki değişimin ayrıcalığını yaşasın" talimatı verdi. Bu kapsamda çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayan Cumhur İttifakı adaylarının saha performansı büyük yankı uyandırdı. Halkın nabzını tutan Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel sahada büyük ilgiyle karşılanıyor. Başkan adayları seçim çalışmalarını anlattı.

Sabah'ın haberine göre, Kırklareli Belediye Başkan adayı Derya Bulut "Trakya seçmeninde bir bezginlik var. Seçmen, hizmetsizlikten şikâyet ediyor. Mevcut yönetimin bahanelerle hizmet etmediğinden şikâyetçiler. Bazı değerlerimizin arkasına saklanıp onun üzerinden prim yapıp seçim kazanma döneminin son bulacağına inanıyorum. Milletin de artık kendi duygularıyla oynandığının farkına vardığını düşünüyorum. Seçmen, çalışan, eser ve hizmet üreten başkan istiyor. Algı oyunları devreye girmediği müddetçe başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Derya Bulut

HER MAHALLEYE KREŞ

Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba, hane hane dolaşarak projeleri tüm Edirnelilerin isteklerine göre hazırladıklarını ifade etti: "Esnafımızın sesine kulak verdik, sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ettik, gençlerimizle kadınlarımızla sohbet ettik. Hep birlikte sorunları ve çözümleri tespit ettik. Dertlerine derman, beklentilerine cevap olmak için herkesi kucaklayarak projeleri hazırladık. Her mahalleye bir kreş açacağız. İki aydan beri aileleri ziyaret ediyorum, aileler 'başkanım park olsa, kreş olsa bir de yollarımız olsa' diyor. Özellikle annelerin serzenişleriyle karşılaştım. Onlara söz veriyorum hepsini yapacağız. Öğrencilere ulaşımda yüzde 50 indirim uygulayacağız."

Belgin İba

TÜRKİYE'NİN EN KİRLİ SUYUNU TEKİRDAĞLI İÇİYOR

Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel dev bütçeye rağmen kentte yapılmayanları anlattı:

Şehrimiz Avrupa ile Asya'nın merkezinde köprü görevi görüyor. Tarımı, sanayisi, turizmi var. Şehrimizin bugünkü bütçesi 10 milyar lira. Devasa bütçeye sahip olmasına rağmen vatandaşımız bu bütçenin karşılığını hizmet olarak alamadı. Türkiye'nin en pahalı ve en kirli suyunu tüketen büyükşehiriz. Tekirdağ'da sular içilecek, hatta kullanılacak konumda değil. Birçok ilçede ikinci katlara sular çıkmıyor. Sadece bir ilçede yıllık ortalama 10 bin noktada boru patlağı oluyor, altyapı hiç yok. Tüm bu sorunların hızlıca çözüme kavuşması gerekiyor.

Cüneyt Yüksel

Deprem bölgesindeyiz ve acil dönüşüm yapılması gereken 220 bin binamız var. Tekirdağ, belediyecilik hizmeti, yol, vizyoner proje ve alt yapı anlamında çok geriden gidiyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın gönül belediyeciliğinin uygulandığı birçok belediyede artık hızlı trenler konuşulurken Tekirdağ'da hala kapalı otobüs durakları olsun mu olmasın mı, duraklarda tabure olsun mu olmasın mı, bunu tartışıyoruz. Aradaki vizyon farkı bu kadar uçuk.

SEÇMEN ARTIK GERÇEK BELEDİYECİLİK İSTİYOR

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adaylarının en önemli hedefi, şehirlerine Türkiye Yüzyılı'na yakışan gerçek belediyeciliğin damgasını vurmak. Şehirlerinde artık hizmet görmek isteyen vatandaşlar ise adaylarla kucaklaşıyor. Bu seçimde Cumhur İttifakı Edirne ve Tekirdağ'da AK Parti'nin, Kırklareli'nde ise MHP'nin adayını destekleme kararı aldı. 2019 yerel seçimlerinde Edirne ve Tekirdağ'da CHP, Kırklareli'nde bağımsız aday kazanmıştı.

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