Hamza Dağ'dan İzmirli esnaf ve sanatkarlara müjde: Projelerimizle hayat kalitesini artıracağız

Dağ, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (İESOB) düzenlenen Esnaf Buluşması programında esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Esnafı yerel ekonominin temeli olarak gördüğünü anlatan Dağ, esnafın güçlü olmasının ekonomi için önem taşıdığını aktardı.

Dağ, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin desteklerle esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu belirterek, "Pandemi gibi en zor günlerde hibe desteği, gelir kaybı ödemesi, düşük faizli ertelemeli kredi desteği gibi imkanları esnaf ve sanatkarlarımıza sunduk. Yine depremde, selde, türlü afetlerde esnafımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek daima önceliğimiz oldu." dedi.

Milletvekilliği döneminde olduğu gibi seçilmesi halinde büyükşehir belediye başkanlığı döneminde de esnafla birlikte olacağını ifade eden Dağ, şöyle konuştu:

"Projelerle esnaf ve sanatkarımızın hayat kalitesini arttırırken, işlerini daha rahat bir ortamda yapmalarına imkan sağlayacağımıza inanıyorum. 1 Nisan itibariyle su ücret tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz. Otopark tarifelerinde Nisan 2024 itibarıyla yüzde 50 oranında indirime gideceğiz. 5 yıl içerisinde yapacağımız toplamda 100 bin araç kapasiteli otopark projemizle bir sorunu daha bitireceğiz. Kenttin her köşesinde kuracağımız iş geliştirme ofisleriyle, küçük esnafımızın kurumsallaşmasına öncelik edeceğiz. 'Kalbim İzmir: Tarihi Konak Atatürk Meydanı ve Kemeraltı Cazibe Projesi' ile bölge, esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyeceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak. Esnafların elaman ihtiyaçlarının karşılanması için kurslar açacağız."

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de seçimlerde esnaf temsilcilerinden Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.

İESOB Başkanı Yalçın Ata ise büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinde esnaf masalarının kurularak, meslektaşlarının işlemlerinin daha hızlı ve kolay yapılmasını talep etti.