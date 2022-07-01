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Güncel

Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilmişti... İBB'den sağlık çalışanlarına büyük ayıp

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilen sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım hakkını veto etti. Konuya ilişkin Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, 'Bu kadarına da pes doğrusu! İBB Meclisinde Cumhur ittifakımızın fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını VETO ederek meclise iade eden İBB Başkanının bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum.' ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2022 Cuma 22:31 - Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediye'si (İBB) Kovid-19 döneminde Cumhur ittifakının oyları ile kabul edilen sağlık çalışanlarının ücretsiz izinlerini iptal etti.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sosyal medyada açıkladığı belgeye göre, İBB Meclisi 8. Seçim Dönemi 3. Oturumunda gündeme gelen sağlık çalışanlarının ücretsiz ulaşım hakları İYİ Parti ve CHP oyları ile iptal edildi.

TEVFİK GÖKSU: İSTANBULLULARIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM

Göksu sosyal medyada yaptığı şu paylaşım ile durumu kamuoyunun takdirine bıraktığını açıkladı:

İBB Meclisinde Cumhur ittifakımızın fedakâr sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım hakkı tanıyan kararını VETO ederek meclise iade eden İBB Başkanının bu paylaşımını sağlık çalışanlarımızın ve İstanbulluların takdirine bırakıyorum.

İşte Göksu'nun konuya ilişkin o tweeti:

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