24 Kasım 2025 Pazartesi
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore mesajı: 15 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore ile Türkiye arasında gerçekleşen ticarete yönelik '15 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştık' dedi.

AA24 Kasım 2025 Pazartesi 19:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore mesajı: 15 milyar dolarlık ticaret hacmine yaklaştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kore savaşında omuz omuza aynı cephede savaştık. Binlerce kilometre uzaklıktaki topraklara 23 bine yakın Mehmetçiğimizi gönderdik. Güney Kore ile kan kardeşi olduk.

Korelilerin bizi kardeş ülke olarak görmesinden memnunuz.

Güney Kore ile diplomatik ilişkilerimizi 1957 yılında başlattık, 2012 yılında ise ülkelerimiz arasında stratejik ortaklık tesis ettik

Asya Pasifik'teki 2. Büyük ortağımız Güney Kore ile evvelce belirlediğimiz 15 milyar dolarlık ticaret hacmine oldukça yaklaştık

Suriye, Gazze ve Ukrayna'nın yeniden imarı dahil, Irak, Afrika ve Orta Asya gibi farklı coğrafyalarda da birlikte çalışabileceğimizi düşünüyoruz

Türkiye ve Güney Kore Filistin'de iki devletli çözümü savunuyor

(Güney Kore) Nükleer güç santrali kurulması konusunda da ilgili kurumlarımız arasında görüşmelerimiz sürüyor

Gazze'deki durum özelinde Türkiye ve Güney Kore olarak ateşkesin sürdürülmesini, masum insanların öldürülmemesini ve iki devletli çözümü savunuyoruz

(Rusya-Ukrayna) Türkiye olarak, İstanbul süreci başta olmak üzere kalıcı barışı teminen yürütülecek tüm diplomatik girişimlere destek vermeye devam edeceğiz

