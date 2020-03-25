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Güncel

Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşecek

14:00'de telekonferansla yapılacak görüşmenin gündemi infaz düzenlemesi olacak

25 Mart 2020 Çarşamba 13:14 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:18
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