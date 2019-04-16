Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de

Kararda, şu ifadeler yer aldı: “TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Orhan Kaldırım atanmıştır”