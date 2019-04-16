Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına yönelik atama kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
- İHA
Kararda, şu ifadeler yer aldı: “TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince Orhan Kaldırım atanmıştır”
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