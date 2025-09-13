Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç, bir süredir devam eden rahatsızlıkları nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti.

Kılıç, evli ve 3 çocuk babasıydı.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın cenazesi, ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ KADİR İNAN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan cenaze programına ilişkin açıklamada bulundu.

İnan açıklamasında, 'Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecektir. Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin. Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun.' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç'ın vefatını teessürle öğrendim. Hayatı boyunca duruşundan, mücadelesinden ve çalışkanlığından ödün vermeyen merhum Hamdi Kılıç'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrendiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız Sayın Hamdi Kılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekânını cennet, makamını ali eylesin."