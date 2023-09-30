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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan İsveç'e kınama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokasyonu kınadı.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan İsveç'e kınama
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Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stockholm Büyükelçiliğimizin yanında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Nefret suçlarının ve terör propagandasının olağan hale geldiği İsveç'te, özgürlük kisvesi altında her türlü suç ve hakaret serbest hale gelmiştir." ifadelerini kullandı.

İsveç makamlarının artık bu pervasızlığı durdurarak, gerekli tedbirleri alması gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu yönetim şeklinin ve vurdumduymaz tavrın, terör örgütlerinin elinde kukla olmak dışında başka bir faydasının olmayacağının altını çizdi.

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