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Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin atandı

Prof. Dr. Vedat Bilgin'in Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Prof. Dr. Vedat Bilgin getirildi.

Söz konusu atama, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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