İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim'de baba ocağı Rize'ye geliyor
Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim'de baba ocağı Rize'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim Cuma günü Rize ve Trabzon'da çeşitli programlara katılmak üzere memleketi Rize'ye ziyaret gerçekleştirecek.

IHA5 Ekim 2025 Pazar 13:42 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ekim'de baba ocağı Rize'ye geliyor
ABONE OL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize ve Trabzon'da bir dizi programa katılmak üzere 10 Ekim 2025 Cuma günü baba ocağı Rize'ye geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 günlük programı kapsamında önümüzdeki hafta cuma günü Rize'ye gelecek. Rize programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 gün Trabzon'daki programlara katılacağı bilgisine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize'de düzenlenecek toplu açılış töreni ile AK Parti İl Danışma Toplantısına katılacağı öğrenilirken, ayrıca kentte yapımı devam eden yatırımlarda da incelemelerde bulunması bekleniyor. Bu kapsamda Çamlıhemşin ilçesi ile Ayder Yaylası'nda da ziyaretlerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta Rize Şehir Hastanesi inşaatı ile İyidere Lojistik Merkezi ve Güneysu Tenzile Erdoğan İlçe Devlet Hastanesi şantiye alanlarına da ziyarette bulunarak inşaatların son durumu hakkında bilgi alması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Ekim Pazar günü Rize'den ayrılması planlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.